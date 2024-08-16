Слуцкий призвал расширить льготы на участников КТО в приграничных областях
Слуцкий призвал распространить льготы на участников КТО в приграничных областях
Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к главе правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением распространить компенсации и льготы на участников контртеррористических операций в Курской, Белгородской и Брянской областях.
«
"Обратился к председателю правительства Михаилу Владимировичу Мишустину с предложением распространить компенсации и льготы на участников операций в Курской, Белгородской и Брянской областях", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Он отметил, что на данный момент повышенные оклады и льготы при введении режима КТО установлены только для военнослужащих и сотрудников органов власти, обеспечивающих правопорядок в Северо-Кавказском регионе, ограничение регулируется постановлением правительства РФ.
"Наши солдаты – настоящие герои, заслуживающие наград и выплат за участие в контртеррористических операциях", - подчеркнул парламентарий.
По его словам, операция, спланированная "западными кукловодами", провалилась благодаря отваге русской армии.
Как помочь эвакуированным из приграничья Курской области
14 августа, 19:32
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.