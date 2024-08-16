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Слуцкий призвал расширить льготы на участников КТО в приграничных областях - РИА Новости, 16.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:51 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/lgoty-1966505057.html
Слуцкий призвал расширить льготы на участников КТО в приграничных областях
Слуцкий призвал расширить льготы на участников КТО в приграничных областях - РИА Новости, 16.08.2024
Слуцкий призвал расширить льготы на участников КТО в приграничных областях
Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к главе правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением распространить компенсации и льготы на участников... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T00:51
2024-08-16T00:51
специальная военная операция на украине
россия
брянская область
курская область
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
михаил мишустин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к главе правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением распространить компенсации и льготы на участников контртеррористических операций в Курской, Белгородской и Брянской областях. "Обратился к председателю правительства Михаилу Владимировичу Мишустину с предложением распространить компенсации и льготы на участников операций в Курской, Белгородской и Брянской областях", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Он отметил, что на данный момент повышенные оклады и льготы при введении режима КТО установлены только для военнослужащих и сотрудников органов власти, обеспечивающих правопорядок в Северо-Кавказском регионе, ограничение регулируется постановлением правительства РФ. "Наши солдаты – настоящие герои, заслуживающие наград и выплат за участие в контртеррористических операциях", - подчеркнул парламентарий. По его словам, операция, спланированная "западными кукловодами", провалилась благодаря отваге русской армии. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240815/lvova-belova-1966490292.html
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россия, брянская область, курская область, леонид слуцкий (политик), владимир путин, михаил мишустин, вооруженные силы украины, лдпр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область, Курская область, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, Михаил Мишустин, Вооруженные силы Украины, ЛДПР
Слуцкий призвал расширить льготы на участников КТО в приграничных областях

Слуцкий призвал распространить льготы на участников КТО в приграничных областях

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГлава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий
Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к главе правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением распространить компенсации и льготы на участников контртеррористических операций в Курской, Белгородской и Брянской областях.
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"Обратился к председателю правительства Михаилу Владимировичу Мишустину с предложением распространить компенсации и льготы на участников операций в Курской, Белгородской и Брянской областях", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
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Он отметил, что на данный момент повышенные оклады и льготы при введении режима КТО установлены только для военнослужащих и сотрудников органов власти, обеспечивающих правопорядок в Северо-Кавказском регионе, ограничение регулируется постановлением правительства РФ.
"Наши солдаты – настоящие герои, заслуживающие наград и выплат за участие в контртеррористических операциях", - подчеркнул парламентарий.
По его словам, операция, спланированная "западными кукловодами", провалилась благодаря отваге русской армии.
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Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБрянская областьКурская областьЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ПутинМихаил МишустинВооруженные силы УкраиныЛДПР
 
 
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