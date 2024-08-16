https://ria.ru/20240816/lgoty-1966505057.html

Слуцкий призвал расширить льготы на участников КТО в приграничных областях

Слуцкий призвал расширить льготы на участников КТО в приграничных областях - РИА Новости, 16.08.2024

Слуцкий призвал расширить льготы на участников КТО в приграничных областях

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к главе правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением распространить компенсации и льготы на участников... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T00:51

2024-08-16T00:51

2024-08-16T00:51

специальная военная операция на украине

россия

брянская область

курская область

леонид слуцкий (политик)

владимир путин

михаил мишустин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к главе правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением распространить компенсации и льготы на участников контртеррористических операций в Курской, Белгородской и Брянской областях. "Обратился к председателю правительства Михаилу Владимировичу Мишустину с предложением распространить компенсации и льготы на участников операций в Курской, Белгородской и Брянской областях", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Он отметил, что на данный момент повышенные оклады и льготы при введении режима КТО установлены только для военнослужащих и сотрудников органов власти, обеспечивающих правопорядок в Северо-Кавказском регионе, ограничение регулируется постановлением правительства РФ. "Наши солдаты – настоящие герои, заслуживающие наград и выплат за участие в контртеррористических операциях", - подчеркнул парламентарий. По его словам, операция, спланированная "западными кукловодами", провалилась благодаря отваге русской армии. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240815/lvova-belova-1966490292.html

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

https://ria.ru/20240815/shkolniki-1966481189.html

россия

брянская область

курская область

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россия, брянская область, курская область, леонид слуцкий (политик), владимир путин, михаил мишустин, вооруженные силы украины, лдпр