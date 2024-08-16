https://ria.ru/20240816/kurskaya_oblast-1966519184.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 16.08.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T07:00
2024-08-16T07:00
2024-08-16T07:00
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Ракетная опасность была объявлена в регионе в 06.07 мск. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов в своем в Telegram-канале.
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курская область, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области отменили ракетную опасность
Врио губернатора Курской области Смирнов сообщил об отмене ракетной опасности