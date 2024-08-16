https://ria.ru/20240816/kurskaya_oblast-1966518594.html

В Курской области уничтожили группу штурмовиков ВСУ

В Курской области уничтожили группу штурмовиков ВСУ - РИА Новости, 16.08.2024

В Курской области уничтожили группу штурмовиков ВСУ

Российские военные уничтожили в стрелковом бою шестерых военнослужащих ВСУ в Курской области, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T06:48

2024-08-16T06:48

2024-08-16T14:27

специальная военная операция на украине

владимир путин

валерий герасимов

курская область

россия

брянская область

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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КУРСК, 16 авг — РИА Новости. Российские военные уничтожили в стрелковом бою шестерых военнослужащих ВСУ в Курской области, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. Кадры, снятые российским бойцом и зафиксировавшие уничтоженную группу противника, оказались в распоряжении агентства."В районе села Крупец Курской области произошел встречный стрелковый бой между группой украинских штурмовиков-десантников из 1-го десантно-штурмового батальона 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ и российским подразделением. В результате боя группа украинских военных была уничтожена", — сказал представитель силового ведомства.Накануне РИА Новости уже публиковало видео уничтожения подобной группы — из пяти украинских десантников той же 80-й бригады ВСУ в районе села Борки, а до этого — группы из шести боевиков под населенным пунктом Коренево.Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело против представителя командования 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Эмиля Ишкулова, его подозревают в совершении теракта, убийстве и покушении на убийство. Ситуация в Курской областиШестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240816/plan-1966518445.html

https://ria.ru/20240816/plennyy-1966516885.html

https://ria.ru/20240816/mi-28-1966514802.html

курская область

россия

брянская область

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Кадры с уничтоженной группой противника Шесть десантников ВСУ уничтожены в стрелковом бою в Курской области, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. Кадры, снятые российским бойцом и зафиксировавшие уничтоженную группу противника, оказались в распоряжении РИА Новости. 2024-08-16T06:48 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, валерий герасимов, курская область, россия, брянская область, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)