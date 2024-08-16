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В Курской области уничтожили группу штурмовиков ВСУ
В Курской области уничтожили группу штурмовиков ВСУ - РИА Новости, 16.08.2024
В Курской области уничтожили группу штурмовиков ВСУ
Российские военные уничтожили в стрелковом бою шестерых военнослужащих ВСУ в Курской области, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T06:48
2024-08-16T06:48
2024-08-16T14:27
специальная военная операция на украине
владимир путин
валерий герасимов
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вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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КУРСК, 16 авг — РИА Новости. Российские военные уничтожили в стрелковом бою шестерых военнослужащих ВСУ в Курской области, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. Кадры, снятые российским бойцом и зафиксировавшие уничтоженную группу противника, оказались в распоряжении агентства."В районе села Крупец Курской области произошел встречный стрелковый бой между группой украинских штурмовиков-десантников из 1-го десантно-штурмового батальона 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ и российским подразделением. В результате боя группа украинских военных была уничтожена", — сказал представитель силового ведомства.Накануне РИА Новости уже публиковало видео уничтожения подобной группы — из пяти украинских десантников той же 80-й бригады ВСУ в районе села Борки, а до этого — группы из шести боевиков под населенным пунктом Коренево.Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело против представителя командования 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Эмиля Ишкулова, его подозревают в совершении теракта, убийстве и покушении на убийство. Ситуация в Курской областиШестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Кадры с уничтоженной группой противника
Шесть десантников ВСУ уничтожены в стрелковом бою в Курской области, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства.
Кадры, снятые российским бойцом и зафиксировавшие уничтоженную группу противника, оказались в распоряжении РИА Новости.
2024-08-16T06:48
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владимир путин, валерий герасимов, курская область, россия, брянская область, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Курская область, Россия, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
В Курской области уничтожили группу штурмовиков ВСУ
В стрелковом бою в Курской области уничтожили шесть десантников ВСУ