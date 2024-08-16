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В Подмосковье из Курской области за неделю приехали более 900 человек - РИА Новости, 16.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:53 16.08.2024 (обновлено: 16:23 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/kurskaya-1966624847.html
В Подмосковье из Курской области за неделю приехали более 900 человек
В Подмосковье из Курской области за неделю приехали более 900 человек - РИА Новости, 16.08.2024
В Подмосковье из Курской области за неделю приехали более 900 человек
Более 900 человек, в том числе 681 ребенок, приехали в Подмосковье из Курской области за неделю, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T15:53
2024-08-16T16:23
общество
московская область (подмосковье)
курская область
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Более 900 человек, в том числе 681 ребенок, приехали в Подмосковье из Курской области за неделю, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона."За неделю в Подмосковье из Курской области приехали более 900 человек, в том числе 681 ребенок. Среди них есть и совсем малыши - до года, которых привезли вместе с мамами, а также школьники, студенты колледжей, дети-сироты и ребята с паллиативным статусом", - рассказали в пресс-службе.Детей и сопровождающих их взрослых приняли в пунктах временного размещения, расположенных в детских лагерях "Звонкие голоса" и "Горизонт" в Клину, "Родник" в Пушкине, "Мечта" в Подольске, а также Коломенском центре помощи семье и детям "Вдохновение", пансионате "Сосновый бор" в Ступине и Центре медицинской и социальной реабилитации детей в Люберцах.Воспитанников Дома ребенка Курской области привезли в семейный центр "Преображение" в Егорьевске, а Егорьевский "Добрый дом" принял 48 человек с ограниченными возможностями здоровья."Для всех организовано горячее питание. При необходимости люди могут обратиться к врачам, педиатрам, а также за психологической помощью", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240816/minoborony-1966602364.html
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общество, московская область (подмосковье), курская область
Общество, Московская область (Подмосковье), Курская область, Специальная военная операция на Украине
В Подмосковье из Курской области за неделю приехали более 900 человек

В Подмосковье из Курской области приехали более 900 человек, включая 681 ребенка

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖительницы приграничных районов Курской области, пострадавших в результате атаки ВСУ, в пункте эвакуации в городе Рыльск Курской области
Жительницы приграничных районов Курской области, пострадавших в результате атаки ВСУ, в пункте эвакуации в городе Рыльск Курской области - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жительницы приграничных районов Курской области, пострадавших в результате атаки ВСУ, в пункте эвакуации в городе Рыльск Курской области
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Более 900 человек, в том числе 681 ребенок, приехали в Подмосковье из Курской области за неделю, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
"За неделю в Подмосковье из Курской области приехали более 900 человек, в том числе 681 ребенок. Среди них есть и совсем малыши - до года, которых привезли вместе с мамами, а также школьники, студенты колледжей, дети-сироты и ребята с паллиативным статусом", - рассказали в пресс-службе.
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Детей и сопровождающих их взрослых приняли в пунктах временного размещения, расположенных в детских лагерях "Звонкие голоса" и "Горизонт" в Клину, "Родник" в Пушкине, "Мечта" в Подольске, а также Коломенском центре помощи семье и детям "Вдохновение", пансионате "Сосновый бор" в Ступине и Центре медицинской и социальной реабилитации детей в Люберцах.
Воспитанников Дома ребенка Курской области привезли в семейный центр "Преображение" в Егорьевске, а Егорьевский "Добрый дом" принял 48 человек с ограниченными возможностями здоровья.
"Для всех организовано горячее питание. При необходимости люди могут обратиться к врачам, педиатрам, а также за психологической помощью", - добавили в пресс-службе.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоМосковская область (Подмосковье)Курская область
 
 
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