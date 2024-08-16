В Подмосковье из Курской области за неделю приехали более 900 человек
В Подмосковье из Курской области приехали более 900 человек, включая 681 ребенка
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖительницы приграничных районов Курской области, пострадавших в результате атаки ВСУ, в пункте эвакуации в городе Рыльск Курской области
Жительницы приграничных районов Курской области, пострадавших в результате атаки ВСУ, в пункте эвакуации в городе Рыльск Курской области
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Более 900 человек, в том числе 681 ребенок, приехали в Подмосковье из Курской области за неделю, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
"За неделю в Подмосковье из Курской области приехали более 900 человек, в том числе 681 ребенок. Среди них есть и совсем малыши - до года, которых привезли вместе с мамами, а также школьники, студенты колледжей, дети-сироты и ребята с паллиативным статусом", - рассказали в пресс-службе.
Детей и сопровождающих их взрослых приняли в пунктах временного размещения, расположенных в детских лагерях "Звонкие голоса" и "Горизонт" в Клину, "Родник" в Пушкине, "Мечта" в Подольске, а также Коломенском центре помощи семье и детям "Вдохновение", пансионате "Сосновый бор" в Ступине и Центре медицинской и социальной реабилитации детей в Люберцах.
Воспитанников Дома ребенка Курской области привезли в семейный центр "Преображение" в Егорьевске, а Егорьевский "Добрый дом" принял 48 человек с ограниченными возможностями здоровья.
"Для всех организовано горячее питание. При необходимости люди могут обратиться к врачам, педиатрам, а также за психологической помощью", - добавили в пресс-службе.