https://ria.ru/20240816/kurskaya-1966624847.html

В Подмосковье из Курской области за неделю приехали более 900 человек

В Подмосковье из Курской области за неделю приехали более 900 человек - РИА Новости, 16.08.2024

В Подмосковье из Курской области за неделю приехали более 900 человек

Более 900 человек, в том числе 681 ребенок, приехали в Подмосковье из Курской области за неделю, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T15:53

2024-08-16T15:53

2024-08-16T16:23

общество

московская область (подмосковье)

курская область

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Более 900 человек, в том числе 681 ребенок, приехали в Подмосковье из Курской области за неделю, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона."За неделю в Подмосковье из Курской области приехали более 900 человек, в том числе 681 ребенок. Среди них есть и совсем малыши - до года, которых привезли вместе с мамами, а также школьники, студенты колледжей, дети-сироты и ребята с паллиативным статусом", - рассказали в пресс-службе.Детей и сопровождающих их взрослых приняли в пунктах временного размещения, расположенных в детских лагерях "Звонкие голоса" и "Горизонт" в Клину, "Родник" в Пушкине, "Мечта" в Подольске, а также Коломенском центре помощи семье и детям "Вдохновение", пансионате "Сосновый бор" в Ступине и Центре медицинской и социальной реабилитации детей в Люберцах.Воспитанников Дома ребенка Курской области привезли в семейный центр "Преображение" в Егорьевске, а Егорьевский "Добрый дом" принял 48 человек с ограниченными возможностями здоровья."Для всех организовано горячее питание. При необходимости люди могут обратиться к врачам, педиатрам, а также за психологической помощью", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240816/minoborony-1966602364.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, московская область (подмосковье), курская область