РПЦ открыла в Курске центр помощи переселенцам
РПЦ открыла в Курске центр комплексной помощи переселенцам
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРаздача гумпомощи эвакуированным жителям Курской области
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Русская православная церковь открыла в пятницу в Курске в Свято-Троицком монастыре центр комплексной помощи, где переселенцы из обстреливаемых территорий смогут получить адресную помощь, сообщила пресс-служба Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению
"В новом центре переселенцы из обстреливаемых территорий смогут получить адресную социальную помощь. Основная задача нового центра – индивидуальная работа с каждым человеком, который был вынужден уехать из обстреливаемых районов. К тем людям, которые не могут добраться до центра самостоятельно – пожилым, инвалидам, одиноким лежачим тяжелобольным, сотрудники центра и добровольцы будут выезжать на дом и в пункты временного размещения", - говорится в сообщении.
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Как сообщила пресс-служба, в новом центре будут выдавать вещи первой необходимости: продукты, постельное белье, лекарства, одежду, средства гигиены. По запросам, поступающим на горячую линию Синодального отдела по благотворительности, сотрудники центра и волонтеры также выезжают в населенные пункты Курской области и привозят необходимую помощь.
"Еще одна точка церковной помощи в Курске - пункт гуманитарной помощи при молодежном отделе Курской епархии. Здесь ежедневно получают помощь более 500 человек, помогают более 200 волонтеров. Этот центр стал одной из главных точек помощи в городе. Переселенцам из обстреливаемых приграничных территорий добровольцы выдают вещи первой необходимости", - отметили в синодальном отделе.
Переселенцы из Курской области также обращаются в церковный штаб помощи беженцам в Москве, созданный Синодальным отделом по благотворительности, и в белгородский церковный штаб помощи беженцам – один из крупнейших центров помощи в Белгороде. В усиленном режиме работает горячая линия Синодального отдела по благотворительности 8-800-70-70-222. На церковной платформе "Поможем" на сайте mirom.help Синодальный отдел по благотворительности организовал сбор средств для помощи беженцам из обстреливаемых территорий.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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