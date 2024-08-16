https://ria.ru/20240816/kursk-1966657827.html

РПЦ открыла в Курске центр помощи переселенцам

РПЦ открыла в Курске центр помощи переселенцам - РИА Новости, 16.08.2024

РПЦ открыла в Курске центр помощи переселенцам

Русская православная церковь открыла в пятницу в Курске в Свято-Троицком монастыре центр комплексной помощи, где переселенцы из обстреливаемых территорий смогут РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T17:40

2024-08-16T17:40

2024-08-16T17:40

религия

курская область

россия

курск

владимир путин

валерий герасимов

русская православная церковь

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Русская православная церковь открыла в пятницу в Курске в Свято-Троицком монастыре центр комплексной помощи, где переселенцы из обстреливаемых территорий смогут получить адресную помощь, сообщила пресс-служба Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению"В новом центре переселенцы из обстреливаемых территорий смогут получить адресную социальную помощь. Основная задача нового центра – индивидуальная работа с каждым человеком, который был вынужден уехать из обстреливаемых районов. К тем людям, которые не могут добраться до центра самостоятельно – пожилым, инвалидам, одиноким лежачим тяжелобольным, сотрудники центра и добровольцы будут выезжать на дом и в пункты временного размещения", - говорится в сообщении.Как сообщила пресс-служба, в новом центре будут выдавать вещи первой необходимости: продукты, постельное белье, лекарства, одежду, средства гигиены. По запросам, поступающим на горячую линию Синодального отдела по благотворительности, сотрудники центра и волонтеры также выезжают в населенные пункты Курской области и привозят необходимую помощь."Еще одна точка церковной помощи в Курске - пункт гуманитарной помощи при молодежном отделе Курской епархии. Здесь ежедневно получают помощь более 500 человек, помогают более 200 волонтеров. Этот центр стал одной из главных точек помощи в городе. Переселенцам из обстреливаемых приграничных территорий добровольцы выдают вещи первой необходимости", - отметили в синодальном отделе.Переселенцы из Курской области также обращаются в церковный штаб помощи беженцам в Москве, созданный Синодальным отделом по благотворительности, и в белгородский церковный штаб помощи беженцам – один из крупнейших центров помощи в Белгороде. В усиленном режиме работает горячая линия Синодального отдела по благотворительности 8-800-70-70-222. На церковной платформе "Поможем" на сайте mirom.help Синодальный отдел по благотворительности организовал сбор средств для помощи беженцам из обстреливаемых территорий.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

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https://ria.ru/20240816/mitropolit-1966607279.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

курская область, россия, курск, владимир путин, валерий герасимов, русская православная церковь, вооруженные силы украины, религия