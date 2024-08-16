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РПЦ открыла в Курске центр помощи переселенцам - РИА Новости, 16.08.2024
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Религия
 
17:40 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/kursk-1966657827.html
РПЦ открыла в Курске центр помощи переселенцам
РПЦ открыла в Курске центр помощи переселенцам - РИА Новости, 16.08.2024
РПЦ открыла в Курске центр помощи переселенцам
Русская православная церковь открыла в пятницу в Курске в Свято-Троицком монастыре центр комплексной помощи, где переселенцы из обстреливаемых территорий смогут РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T17:40
2024-08-16T17:40
религия
курская область
россия
курск
владимир путин
валерий герасимов
русская православная церковь
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Русская православная церковь открыла в пятницу в Курске в Свято-Троицком монастыре центр комплексной помощи, где переселенцы из обстреливаемых территорий смогут получить адресную помощь, сообщила пресс-служба Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению"В новом центре переселенцы из обстреливаемых территорий смогут получить адресную социальную помощь. Основная задача нового центра – индивидуальная работа с каждым человеком, который был вынужден уехать из обстреливаемых районов. К тем людям, которые не могут добраться до центра самостоятельно – пожилым, инвалидам, одиноким лежачим тяжелобольным, сотрудники центра и добровольцы будут выезжать на дом и в пункты временного размещения", - говорится в сообщении.Как сообщила пресс-служба, в новом центре будут выдавать вещи первой необходимости: продукты, постельное белье, лекарства, одежду, средства гигиены. По запросам, поступающим на горячую линию Синодального отдела по благотворительности, сотрудники центра и волонтеры также выезжают в населенные пункты Курской области и привозят необходимую помощь."Еще одна точка церковной помощи в Курске - пункт гуманитарной помощи при молодежном отделе Курской епархии. Здесь ежедневно получают помощь более 500 человек, помогают более 200 волонтеров. Этот центр стал одной из главных точек помощи в городе. Переселенцам из обстреливаемых приграничных территорий добровольцы выдают вещи первой необходимости", - отметили в синодальном отделе.Переселенцы из Курской области также обращаются в церковный штаб помощи беженцам в Москве, созданный Синодальным отделом по благотворительности, и в белгородский церковный штаб помощи беженцам – один из крупнейших центров помощи в Белгороде. В усиленном режиме работает горячая линия Синодального отдела по благотворительности 8-800-70-70-222. На церковной платформе "Поможем" на сайте mirom.help Синодальный отдел по благотворительности организовал сбор средств для помощи беженцам из обстреливаемых территорий.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
https://ria.ru/20240814/svyaschenniki-1966243378.html
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курская область, россия, курск, владимир путин, валерий герасимов, русская православная церковь, вооруженные силы украины, религия
Религия, Курская область, Россия, Курск, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Русская православная церковь, Вооруженные силы Украины, Религия
РПЦ открыла в Курске центр помощи переселенцам

РПЦ открыла в Курске центр комплексной помощи переселенцам

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРаздача гумпомощи эвакуированным жителям Курской области
Раздача гумпомощи эвакуированным жителям Курской области - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Русская православная церковь открыла в пятницу в Курске в Свято-Троицком монастыре центр комплексной помощи, где переселенцы из обстреливаемых территорий смогут получить адресную помощь, сообщила пресс-служба Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению
"В новом центре переселенцы из обстреливаемых территорий смогут получить адресную социальную помощь. Основная задача нового центра – индивидуальная работа с каждым человеком, который был вынужден уехать из обстреливаемых районов. К тем людям, которые не могут добраться до центра самостоятельно – пожилым, инвалидам, одиноким лежачим тяжелобольным, сотрудники центра и добровольцы будут выезжать на дом и в пункты временного размещения", - говорится в сообщении.
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Как сообщила пресс-служба, в новом центре будут выдавать вещи первой необходимости: продукты, постельное белье, лекарства, одежду, средства гигиены. По запросам, поступающим на горячую линию Синодального отдела по благотворительности, сотрудники центра и волонтеры также выезжают в населенные пункты Курской области и привозят необходимую помощь.
"Еще одна точка церковной помощи в Курске - пункт гуманитарной помощи при молодежном отделе Курской епархии. Здесь ежедневно получают помощь более 500 человек, помогают более 200 волонтеров. Этот центр стал одной из главных точек помощи в городе. Переселенцам из обстреливаемых приграничных территорий добровольцы выдают вещи первой необходимости", - отметили в синодальном отделе.
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Переселенцы из Курской области также обращаются в церковный штаб помощи беженцам в Москве, созданный Синодальным отделом по благотворительности, и в белгородский церковный штаб помощи беженцам – один из крупнейших центров помощи в Белгороде. В усиленном режиме работает горячая линия Синодального отдела по благотворительности 8-800-70-70-222. На церковной платформе "Поможем" на сайте mirom.help Синодальный отдел по благотворительности организовал сбор средств для помощи беженцам из обстреливаемых территорий.
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Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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