https://ria.ru/20240816/krymskiy_most-1966512353.html
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли - РИА Новости, 16.08.2024
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T03:21
2024-08-16T03:21
2024-08-16T03:31
специальная военная операция на украине
крымский мост
севастополь
михаил развожаев
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении инфоцентра в Telegram-канале.О причинах не сообщается, но ранее в пятницу губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал об атаке ВСУ и сбитых БПЛА над акваторией моря.
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крымский мост, севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Крымский мост, Севастополь, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли