https://ria.ru/20240816/krymskiy_most-1966512353.html

Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение по Крымскому мосту временно перекрыли - РИА Новости, 16.08.2024

Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T03:21

2024-08-16T03:21

2024-08-16T03:31

специальная военная операция на украине

крымский мост

севастополь

михаил развожаев

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении инфоцентра в Telegram-канале.О причинах не сообщается, но ранее в пятницу губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал об атаке ВСУ и сбитых БПЛА над акваторией моря.

https://ria.ru/20240803/budanov-1963801701.html

севастополь

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крымский мост, севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины, происшествия