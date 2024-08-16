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В Курской области уничтожили бронемашину ВСУ "Козак"
В Курской области уничтожили бронемашину ВСУ "Козак" - РИА Новости, 16.08.2024
В Курской области уничтожили бронемашину ВСУ "Козак"
Минобороны России опубликовало кадры поражения барражирующим боеприпасом "Ланцет" украинской бронемашины "Козак" в приграничном районе Курской области. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T06:27
2024-08-16T06:27
2024-08-16T08:31
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры поражения барражирующим боеприпасом "Ланцет" украинской бронемашины "Козак" в приграничном районе Курской области. "Разведывательным подразделением группировки войск "Север" была выявлена боевая машина ВСУ", - говорится в сообщении. Обнаруженная цель - бронемашина "Козак" - была уничтожена с применением барражирующего боеприпаса "Ланцет".
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Кадры поражения "Ланцетом" украинской бронемашины "Козак"
Минобороны публикует кадры поражения "Ланцетом" украинской бронемашины "Козак" в приграничном районе Курской области
2024-08-16T06:27
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PT0M25S
РИА Новости
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россия, курская область, вооруженные силы украины, видео
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины
В Курской области уничтожили бронемашину ВСУ "Козак"
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры поражения барражирующим боеприпасом "Ланцет" украинской бронемашины "Козак" в приграничном районе Курской области.
2024-08-16T06:27
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PT0M25S
В Курской области уничтожили бронемашину ВСУ "Козак"
Минобороны показало видео уничтожения бронемашины ВСУ "Козак" в Курской области