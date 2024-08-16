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В Курской области уничтожили бронемашину ВСУ "Козак"

В Курской области уничтожили бронемашину ВСУ "Козак" - РИА Новости, 16.08.2024

В Курской области уничтожили бронемашину ВСУ "Козак"

Минобороны России опубликовало кадры поражения барражирующим боеприпасом "Ланцет" украинской бронемашины "Козак" в приграничном районе Курской области. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T06:27

2024-08-16T06:27

2024-08-16T08:31

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры поражения барражирующим боеприпасом "Ланцет" украинской бронемашины "Козак" в приграничном районе Курской области. "Разведывательным подразделением группировки войск "Север" была выявлена боевая машина ВСУ", - говорится в сообщении. Обнаруженная цель - бронемашина "Козак" - была уничтожена с применением барражирующего боеприпаса "Ланцет".

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Кадры поражения "Ланцетом" украинской бронемашины "Козак" Минобороны публикует кадры поражения "Ланцетом" украинской бронемашины "Козак" в приграничном районе Курской области 2024-08-16T06:27 true PT0M25S

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россия, курская область, вооруженные силы украины, видео