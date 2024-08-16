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Производство компонентов для косметики модернизировали в Смоленской области
Производство компонентов для косметики модернизировали в Смоленской области - РИА Новости, 16.08.2024
Производство компонентов для косметики модернизировали в Смоленской области
Вяземский завод синтетических продуктов завершил модернизацию производства компонентов для косметики и парфюмерии, сообщил в своем телеграм-канале губернатор... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T18:49
2024-08-16T18:49
2024-08-16T18:49
смоленская область
экономика
василий анохин
смоленская область
технологии
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Вяземский завод синтетических продуктов завершил модернизацию производства компонентов для косметики и парфюмерии, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин. Он добавил, что предприятие теперь выпускает новые виды сложных эфиров стеариновой и олеиновой кислот, которые заменят на отечественном рынке импортные аналоги. В реализацию проекта было вложено 375 миллионов рублей. Новая линия производства будет выпускать до 3 тысяч тонн продукции в год. Также благодаря инвестициям на заводе созданы дополнительные рабочие места, уточнил Анохин. "Сложные эфиры стеариновой и олеиновой кислот – это продукт, востребованный в композитной, косметической промышленности, переработке пластмасс и выпуске смазочных материалов. На новой производственной линии используется возобновляемое растительное сырье, что позволяет свести к минимуму использование опасных веществ", - заключил губернатор Смоленской области.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, василий анохин, смоленская область, технологии
Смоленская область, Экономика, Василий Анохин, Смоленская область, Технологии
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Вяземский завод синтетических продуктов завершил модернизацию производства компонентов для косметики и парфюмерии, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Он добавил, что предприятие теперь выпускает новые виды сложных эфиров стеариновой и олеиновой кислот, которые заменят на отечественном рынке импортные аналоги.
В реализацию проекта было вложено 375 миллионов рублей. Новая линия производства будет выпускать до 3 тысяч тонн продукции в год. Также благодаря инвестициям на заводе созданы дополнительные рабочие места, уточнил Анохин.
«
"Сложные эфиры стеариновой и олеиновой кислот – это продукт, востребованный в композитной, косметической промышленности, переработке пластмасс и выпуске смазочных материалов. На новой производственной линии используется возобновляемое растительное сырье, что позволяет свести к минимуму использование опасных веществ", - заключил губернатор Смоленской области.