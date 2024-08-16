https://ria.ru/20240816/kosmetika-1966674800.html

Производство компонентов для косметики модернизировали в Смоленской области

Производство компонентов для косметики модернизировали в Смоленской области - РИА Новости, 16.08.2024

Производство компонентов для косметики модернизировали в Смоленской области

Вяземский завод синтетических продуктов завершил модернизацию производства компонентов для косметики и парфюмерии, сообщил в своем телеграм-канале губернатор... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T18:49

2024-08-16T18:49

2024-08-16T18:49

смоленская область

экономика

василий анохин

смоленская область

технологии

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Вяземский завод синтетических продуктов завершил модернизацию производства компонентов для косметики и парфюмерии, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин. Он добавил, что предприятие теперь выпускает новые виды сложных эфиров стеариновой и олеиновой кислот, которые заменят на отечественном рынке импортные аналоги. В реализацию проекта было вложено 375 миллионов рублей. Новая линия производства будет выпускать до 3 тысяч тонн продукции в год. Также благодаря инвестициям на заводе созданы дополнительные рабочие места, уточнил Анохин. "Сложные эфиры стеариновой и олеиновой кислот – это продукт, востребованный в композитной, косметической промышленности, переработке пластмасс и выпуске смазочных материалов. На новой производственной линии используется возобновляемое растительное сырье, что позволяет свести к минимуму использование опасных веществ", - заключил губернатор Смоленской области.

https://ria.ru/20240808/investitsii-1964915766.html

смоленская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, василий анохин, смоленская область, технологии