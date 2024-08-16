Рейтинг@Mail.ru
Производство компонентов для косметики модернизировали в Смоленской области - РИА Новости, 16.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
18:49 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/kosmetika-1966674800.html
Производство компонентов для косметики модернизировали в Смоленской области
Производство компонентов для косметики модернизировали в Смоленской области - РИА Новости, 16.08.2024
Производство компонентов для косметики модернизировали в Смоленской области
Вяземский завод синтетических продуктов завершил модернизацию производства компонентов для косметики и парфюмерии, сообщил в своем телеграм-канале губернатор... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T18:49
2024-08-16T18:49
смоленская область
экономика
василий анохин
смоленская область
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568381958_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_cce6fb6ceff1c6149346adcba9e16264.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Вяземский завод синтетических продуктов завершил модернизацию производства компонентов для косметики и парфюмерии, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин. Он добавил, что предприятие теперь выпускает новые виды сложных эфиров стеариновой и олеиновой кислот, которые заменят на отечественном рынке импортные аналоги. В реализацию проекта было вложено 375 миллионов рублей. Новая линия производства будет выпускать до 3 тысяч тонн продукции в год. Также благодаря инвестициям на заводе созданы дополнительные рабочие места, уточнил Анохин. "Сложные эфиры стеариновой и олеиновой кислот – это продукт, востребованный в композитной, косметической промышленности, переработке пластмасс и выпуске смазочных материалов. На новой производственной линии используется возобновляемое растительное сырье, что позволяет свести к минимуму использование опасных веществ", - заключил губернатор Смоленской области.
https://ria.ru/20240808/investitsii-1964915766.html
смоленская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568381958_4:0:2733:2047_1920x0_80_0_0_c07d2165728535fadfcde73ad68c5351.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, василий анохин, смоленская область, технологии
Смоленская область, Экономика, Василий Анохин, Смоленская область, Технологии

Производство компонентов для косметики модернизировали в Смоленской области

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВиды города Смоленска
Виды города Смоленска - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Виды города Смоленска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Вяземский завод синтетических продуктов завершил модернизацию производства компонентов для косметики и парфюмерии, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Он добавил, что предприятие теперь выпускает новые виды сложных эфиров стеариновой и олеиновой кислот, которые заменят на отечественном рынке импортные аналоги.
В реализацию проекта было вложено 375 миллионов рублей. Новая линия производства будет выпускать до 3 тысяч тонн продукции в год. Также благодаря инвестициям на заводе созданы дополнительные рабочие места, уточнил Анохин.
«
"Сложные эфиры стеариновой и олеиновой кислот – это продукт, востребованный в композитной, косметической промышленности, переработке пластмасс и выпуске смазочных материалов. На новой производственной линии используется возобновляемое растительное сырье, что позволяет свести к минимуму использование опасных веществ", - заключил губернатор Смоленской области.
Хризантемы в теплице - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Более 4 млрд рублей вложат в теплицу для хризантем в Смоленской области
8 августа, 13:29
 
Смоленская областьЭкономикаВасилий АнохинСмоленская областьТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала