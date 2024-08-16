https://ria.ru/20240816/korotchenko-1966646834.html

Игорь Коротченко получил грамоту правительства Сербии

Игорь Коротченко получил грамоту правительства Сербии - РИА Новости, 16.08.2024

Игорь Коротченко получил грамоту правительства Сербии

Один из ведущих российских военных аналитиков, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко награжден благодарственной грамотой... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T17:05

2024-08-16T17:05

2024-08-16T17:17

сербия

россия

москва

игорь коротченко

александр вулин

в мире

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Один из ведущих российских военных аналитиков, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко награжден благодарственной грамотой правительства Сербии с формулировкой "За большой личный вклад в укрепление и развитие межгосударственных отношений между Сербией и Россией", передает корреспондент РИА Новости. Комментарии Коротченко по самым актуальным военно-политическим проблемам в течение последних лет неоднократно публиковались и публикуются на лентах и сайте РИА Новости. Грамоту Коротченко на состоявшейся в Москве торжественной церемонии вручил заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин, посетивший Россию с рабочим визитом. Как говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте правительства Сербии, на прошедшей встрече Вулин и Коротченко обменялись мнениями по ключевым аспектам сербско-российского сотрудничества, обсудили тенденции развития военно-политической ситуации в мире и на Балканах. Была выражена взаимная заинтересованность в расширении экспертного взаимодействия между "мозговыми центрами" России и Сербии, говорится в сообщении сербского правительства.

https://ria.ru/20240324/korotchenko-1935504247.html

https://ria.ru/20240812/serbiya-1965583847.html

сербия

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сербия, россия, москва, игорь коротченко, александр вулин, в мире