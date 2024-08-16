Игорь Коротченко получил грамоту правительства Сербии
Аналитик Коротченко награжден благодарственной грамотой правительства Сербии
© Фото : сайт правительства СербииВице-премьер Сербии Александр Вулин вручил военному аналитику Игорю Коротченко грамоту правительства Сербии
© Фото : сайт правительства Сербии
Вице-премьер Сербии Александр Вулин вручил военному аналитику Игорю Коротченко грамоту правительства Сербии
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Один из ведущих российских военных аналитиков, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко награжден благодарственной грамотой правительства Сербии с формулировкой "За большой личный вклад в укрепление и развитие межгосударственных отношений между Сербией и Россией", передает корреспондент РИА Новости.
Комментарии Коротченко по самым актуальным военно-политическим проблемам в течение последних лет неоднократно публиковались и публикуются на лентах и сайте РИА Новости.
Грамоту Коротченко на состоявшейся в Москве торжественной церемонии вручил заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин, посетивший Россию с рабочим визитом.
Как говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте правительства Сербии, на прошедшей встрече Вулин и Коротченко обменялись мнениями по ключевым аспектам сербско-российского сотрудничества, обсудили тенденции развития военно-политической ситуации в мире и на Балканах.
Была выражена взаимная заинтересованность в расширении экспертного взаимодействия между "мозговыми центрами" России и Сербии, говорится в сообщении сербского правительства.
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