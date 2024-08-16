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Игорь Коротченко получил грамоту правительства Сербии - РИА Новости, 16.08.2024
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17:05 16.08.2024 (обновлено: 17:17 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/korotchenko-1966646834.html
Игорь Коротченко получил грамоту правительства Сербии
Игорь Коротченко получил грамоту правительства Сербии - РИА Новости, 16.08.2024
Игорь Коротченко получил грамоту правительства Сербии
Один из ведущих российских военных аналитиков, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко награжден благодарственной грамотой... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T17:05
2024-08-16T17:17
сербия
россия
москва
игорь коротченко
александр вулин
в мире
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Один из ведущих российских военных аналитиков, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко награжден благодарственной грамотой правительства Сербии с формулировкой "За большой личный вклад в укрепление и развитие межгосударственных отношений между Сербией и Россией", передает корреспондент РИА Новости. Комментарии Коротченко по самым актуальным военно-политическим проблемам в течение последних лет неоднократно публиковались и публикуются на лентах и сайте РИА Новости. Грамоту Коротченко на состоявшейся в Москве торжественной церемонии вручил заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин, посетивший Россию с рабочим визитом. Как говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте правительства Сербии, на прошедшей встрече Вулин и Коротченко обменялись мнениями по ключевым аспектам сербско-российского сотрудничества, обсудили тенденции развития военно-политической ситуации в мире и на Балканах. Была выражена взаимная заинтересованность в расширении экспертного взаимодействия между "мозговыми центрами" России и Сербии, говорится в сообщении сербского правительства.
https://ria.ru/20240324/korotchenko-1935504247.html
https://ria.ru/20240812/serbiya-1965583847.html
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сербия, россия, москва, игорь коротченко, александр вулин, в мире
Сербия, Россия, Москва, Игорь Коротченко, Александр Вулин, В мире
Игорь Коротченко получил грамоту правительства Сербии

Аналитик Коротченко награжден благодарственной грамотой правительства Сербии

© Фото : сайт правительства СербииВице-премьер Сербии Александр Вулин вручил военному аналитику Игорю Коротченко грамоту правительства Сербии
Вице-премьер Сербии Александр Вулин вручил военному аналитику Игорю Коротченко грамоту правительства Сербии - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Фото : сайт правительства Сербии
Вице-премьер Сербии Александр Вулин вручил военному аналитику Игорю Коротченко грамоту правительства Сербии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Один из ведущих российских военных аналитиков, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко награжден благодарственной грамотой правительства Сербии с формулировкой "За большой личный вклад в укрепление и развитие межгосударственных отношений между Сербией и Россией", передает корреспондент РИА Новости.
Комментарии Коротченко по самым актуальным военно-политическим проблемам в течение последних лет неоднократно публиковались и публикуются на лентах и сайте РИА Новости.
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Грамоту Коротченко на состоявшейся в Москве торжественной церемонии вручил заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин, посетивший Россию с рабочим визитом.
Как говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте правительства Сербии, на прошедшей встрече Вулин и Коротченко обменялись мнениями по ключевым аспектам сербско-российского сотрудничества, обсудили тенденции развития военно-политической ситуации в мире и на Балканах.
Была выражена взаимная заинтересованность в расширении экспертного взаимодействия между "мозговыми центрами" России и Сербии, говорится в сообщении сербского правительства.
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СербияРоссияМоскваИгорь КоротченкоАлександр ВулинВ мире
 
 
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