https://ria.ru/20240816/komissarenko-1966620766.html
СК Белоруссии начал заочное расследование в отношении комика Комиссаренко
СК Белоруссии начал заочное расследование в отношении комика Комиссаренко - РИА Новости, 16.08.2024
СК Белоруссии начал заочное расследование в отношении комика Комиссаренко
Следственный комитет Белоруссии начал заочное производство в отношении стендап-комика Вячеслава Комиссаренко, он обвиняется в том числе в клевете в отношении... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T15:35
2024-08-16T15:35
2024-08-16T16:49
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МИНСК, 16 авг - РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии начал заочное производство в отношении стендап-комика Вячеслава Комиссаренко, он обвиняется в том числе в клевете в отношении президента и в его оскорблении, сообщается на сайте ведомства.В соответствии с данными сайта, Комиссаренко Вячеслав Сергеевич, 27.07.1985 года рождения, внесен в перечень лиц, против которых начато специальное (заочное) производство.Заочное расследование начато 15 августа Центральным (города Минска) районным отделом Следственного комитета.Комик обвиняется по трем статьям уголовного кодекса: умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды; клевета в отношении президента Белоруссии, содержащаяся в публичном выступлении и в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет, соединенная с обвинением в совершении тяжкого преступления; публичное оскорбление президента Белоруссии.Комиссаренко, который находится за пределами Белоруссии, может в стране грозить до шести лет лишения свободы.
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белоруссия, следственный комитет россии (ск рф)
Белоруссия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК Белоруссии начал заочное расследование в отношении комика Комиссаренко
Белорусского стендап-комика Комиссаренко обвинили в оскорблении Лукашенко
МИНСК, 16 авг - РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии начал заочное производство в отношении стендап-комика Вячеслава Комиссаренко, он обвиняется в том числе в клевете в отношении президента и в его оскорблении, сообщается на сайте ведомства.
В соответствии с данными сайта, Комиссаренко Вячеслав Сергеевич, 27.07.1985 года рождения, внесен в перечень лиц, против которых начато специальное (заочное) производство.
Заочное расследование начато 15 августа Центральным (города Минска) районным отделом Следственного комитета.
Комик обвиняется по трем статьям уголовного кодекса: умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды; клевета в отношении президента Белоруссии, содержащаяся в публичном выступлении и в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет, соединенная с обвинением в совершении тяжкого преступления; публичное оскорбление президента Белоруссии.
Комиссаренко, который находится за пределами Белоруссии, может в стране грозить до шести лет лишения свободы.