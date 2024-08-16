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В Саратовской области ребенок провалился в открытый колодец - РИА Новости, 16.08.2024
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22:20 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/kolodets-1966703738.html
В Саратовской области ребенок провалился в открытый колодец
В Саратовской области ребенок провалился в открытый колодец - РИА Новости, 16.08.2024
В Саратовской области ребенок провалился в открытый колодец
Следствие и прокуратура в Саратовской области проводят проверки по факту травмирования шестилетнего мальчика, который на прогулке провалился в открытый колодец, РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T22:20
2024-08-16T22:20
происшествия
россия
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 16 авг - РИА Новости. Следствие и прокуратура в Саратовской области проводят проверки по факту травмирования шестилетнего мальчика, который на прогулке провалился в открытый колодец, сообщили региональные надзорное ведомство и управление СК РФ. "По предварительным данным, примерно в 14.50 (13.50 мск) 16 августа 2024 года во время прогулки малолетний ребенок провалился в открытый колодец около дома №99 по улице Ленина села Барановка. Несовершеннолетний с полученными травмами госпитализирован в медицинское учреждение", - указала прокуратура области в Telegram-канале. Уточняется, что ведомство даст оценку профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства при содержании сетей коммунальной инфраструктуры, а также установит причины и условия происшествия. Областное управление СК РФ в Telegram-канале поясняет, что следователи начали процессуальную проверку по факту получения травмы шестилетним мальчиком.
https://ria.ru/20240428/glina-1942937884.html
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происшествия, россия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Саратовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратовской области ребенок провалился в открытый колодец

В Саратовской области 6-летний мальчик госпитализирован после падения в колодец

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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САРАТОВ, 16 авг - РИА Новости. Следствие и прокуратура в Саратовской области проводят проверки по факту травмирования шестилетнего мальчика, который на прогулке провалился в открытый колодец, сообщили региональные надзорное ведомство и управление СК РФ.
«
"По предварительным данным, примерно в 14.50 (13.50 мск) 16 августа 2024 года во время прогулки малолетний ребенок провалился в открытый колодец около дома №99 по улице Ленина села Барановка. Несовершеннолетний с полученными травмами госпитализирован в медицинское учреждение", - указала прокуратура области в Telegram-канале.
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Уточняется, что ведомство даст оценку профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства при содержании сетей коммунальной инфраструктуры, а также установит причины и условия происшествия.
Областное управление СК РФ в Telegram-канале поясняет, что следователи начали процессуальную проверку по факту получения травмы шестилетним мальчиком.
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ПроисшествияРоссияСаратовская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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