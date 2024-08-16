https://ria.ru/20240816/kndr-1966514485.html

Путин выразил уверенность в выгодном сотрудничестве с КНДР

Путин выразил уверенность в выгодном сотрудничестве с КНДР - РИА Новости, 16.08.2024

Путин выразил уверенность в выгодном сотрудничестве с КНДР

Президент РФ Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с национальным праздником - Днем освобождения - и заявил, что сотрудничество и реализация... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T04:54

2024-08-16T04:54

2024-08-16T04:57

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пхеньян

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СЕУЛ, 16 авг – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с национальным праздником - Днем освобождения - и заявил, что сотрудничество и реализация достигнутых на саммите в Пхеньяне договоренностей соответствует интересам народов двух стран, обеспечению региональной стабильности, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Южная и Северная Кореи празднуют День освобождения 15 августа в честь окончания японской колонизации Кореи в 1945 году. Путин заявил, что в РФ и КНДР "чтут память" бойцов Красной армии и корейских патриотов, которые плечом к плечу сражались за освобождение Кореи. И "узы дружбы и взаимопомощи", построенные в те "суровые" военные годы, и сегодня остаются "надежной основой" для развития добрососедских отношений между странами. "Уверен, что последовательная реализация договоренностей, достигнутых по итогам наших недавних переговоров в Пхеньяне, будет способствовать дальнейшему наращиванию взаимовыгодного сотрудничества между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой. Это в полной мере отвечает интересам наших народов, идет в русле обеспечения региональной стабильности и безопасности", - заявил Путин. Он также пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам КНДР – счастья и процветания.

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россия, пхеньян, ким чен ын, владимир путин, в мире