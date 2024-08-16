Рейтинг@Mail.ru
Путин выразил уверенность в выгодном сотрудничестве с КНДР - РИА Новости, 16.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:54 16.08.2024 (обновлено: 04:57 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/kndr-1966514485.html
Путин выразил уверенность в выгодном сотрудничестве с КНДР
Путин выразил уверенность в выгодном сотрудничестве с КНДР - РИА Новости, 16.08.2024
Путин выразил уверенность в выгодном сотрудничестве с КНДР
Президент РФ Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с национальным праздником - Днем освобождения - и заявил, что сотрудничество и реализация... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T04:54
2024-08-16T04:57
россия
пхеньян
ким чен ын
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896152964_0:0:2519:1418_1920x0_80_0_0_35607c7b5ed2b928dfcc97a102d66782.jpg
СЕУЛ, 16 авг – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с национальным праздником - Днем освобождения - и заявил, что сотрудничество и реализация достигнутых на саммите в Пхеньяне договоренностей соответствует интересам народов двух стран, обеспечению региональной стабильности, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Южная и Северная Кореи празднуют День освобождения 15 августа в честь окончания японской колонизации Кореи в 1945 году. Путин заявил, что в РФ и КНДР "чтут память" бойцов Красной армии и корейских патриотов, которые плечом к плечу сражались за освобождение Кореи. И "узы дружбы и взаимопомощи", построенные в те "суровые" военные годы, и сегодня остаются "надежной основой" для развития добрососедских отношений между странами. "Уверен, что последовательная реализация договоренностей, достигнутых по итогам наших недавних переговоров в Пхеньяне, будет способствовать дальнейшему наращиванию взаимовыгодного сотрудничества между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой. Это в полной мере отвечает интересам наших народов, идет в русле обеспечения региональной стабильности и безопасности", - заявил Путин. Он также пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам КНДР – счастья и процветания.
https://ria.ru/20240804/kndr-1963930006.html
https://ria.ru/20240722/kndr-1961267159.html
россия
пхеньян
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896152964_0:0:2187:1640_1920x0_80_0_0_67d8d24e38872e87562ef9e8c4a82e46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, пхеньян, ким чен ын, владимир путин, в мире
Россия, Пхеньян, Ким Чен Ын, Владимир Путин, В мире
Путин выразил уверенность в выгодном сотрудничестве с КНДР

ЦТАК: Путин выразил уверенность в дальнейшем выгодном сотрудничестве с КНДР

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР на космодроме Восточный
Флаги России и КНДР на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Флаги России и КНДР на космодроме Восточный. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 16 авг – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с национальным праздником - Днем освобождения - и заявил, что сотрудничество и реализация достигнутых на саммите в Пхеньяне договоренностей соответствует интересам народов двух стран, обеспечению региональной стабильности, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Южная и Северная Кореи празднуют День освобождения 15 августа в честь окончания японской колонизации Кореи в 1945 году.
Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
Ким Чен Ын поблагодарил Путина за предложение помощи при наводнении
4 августа, 03:01
Путин заявил, что в РФ и КНДР "чтут память" бойцов Красной армии и корейских патриотов, которые плечом к плечу сражались за освобождение Кореи. И "узы дружбы и взаимопомощи", построенные в те "суровые" военные годы, и сегодня остаются "надежной основой" для развития добрососедских отношений между странами.
"Уверен, что последовательная реализация договоренностей, достигнутых по итогам наших недавних переговоров в Пхеньяне, будет способствовать дальнейшему наращиванию взаимовыгодного сотрудничества между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой. Это в полной мере отвечает интересам наших народов, идет в русле обеспечения региональной стабильности и безопасности", - заявил Путин.
Он также пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам КНДР – счастья и процветания.
Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов и заместитель председателя Президиума Верховного Народного Собрания КНДР Кан Юн Сок на встрече в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
В КНДР отметили успехи России в строительстве сильного государства
22 июля, 16:35
 
РоссияПхеньянКим Чен ЫнВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала