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В Киргизии задержали россиянина, подозреваемого в контрабанде вооружений - РИА Новости, 16.08.2024
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20:53 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/kirgizija-1966693239.html
В Киргизии задержали россиянина, подозреваемого в контрабанде вооружений
В Киргизии задержали россиянина, подозреваемого в контрабанде вооружений - РИА Новости, 16.08.2024
В Киргизии задержали россиянина, подозреваемого в контрабанде вооружений
Разыскиваемый правоохранительными органами РФ и Интерполом по подозрению в контрабанде вооружений россиянин задержан в Киргизии, сообщили журналистам в пятницу... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T20:53
2024-08-16T20:53
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БИШКЕК, 16 авг - РИА Новости. Разыскиваемый правоохранительными органами РФ и Интерполом по подозрению в контрабанде вооружений россиянин задержан в Киргизии, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе МВД республики. "В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками национального центрального бюро Интерпола МВД Кыргызстана, Интерпола МВД РФ и погранслужбы госкомитета нацбезопасности Кыргызстана, при попытке пересечения государственной границы Кыргызстана был задержан гражданин РФ Л.В. 1967 года рождения", - говорится в сообщении. В МВД отметили, что задержанный разыскивался правоохранительными органами Российской Федерации и Интерполом с 2022 года. "По имеющейся информации, разыскиваемый обвиняется в контрабанде изделий военного назначения, которые входят в состав автоматизированной системы управления кораблей и катеров, а также управления ракетным, артиллерийским вооружением, включая ракетные комплексы стратегического назначения", - уточнили в министерстве, отметив, что задержанный уже передан следственным органам для решения вопроса экстрадиции.
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россия, киргизия, интерпол, в мире
Россия, Киргизия, Интерпол, В мире
В Киргизии задержали россиянина, подозреваемого в контрабанде вооружений

В Киргизии задержали россиянина, подозреваемого в контрабанде вооружений

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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БИШКЕК, 16 авг - РИА Новости. Разыскиваемый правоохранительными органами РФ и Интерполом по подозрению в контрабанде вооружений россиянин задержан в Киргизии, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе МВД республики.
«
"В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками национального центрального бюро Интерпола МВД Кыргызстана, Интерпола МВД РФ и погранслужбы госкомитета нацбезопасности Кыргызстана, при попытке пересечения государственной границы Кыргызстана был задержан гражданин РФ Л.В. 1967 года рождения", - говорится в сообщении.
В МВД отметили, что задержанный разыскивался правоохранительными органами Российской Федерации и Интерполом с 2022 года.
«
"По имеющейся информации, разыскиваемый обвиняется в контрабанде изделий военного назначения, которые входят в состав автоматизированной системы управления кораблей и катеров, а также управления ракетным, артиллерийским вооружением, включая ракетные комплексы стратегического назначения", - уточнили в министерстве, отметив, что задержанный уже передан следственным органам для решения вопроса экстрадиции.
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