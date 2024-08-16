В Киргизии задержали россиянина, подозреваемого в контрабанде вооружений
В Киргизии задержали россиянина, подозреваемого в контрабанде вооружений
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
БИШКЕК, 16 авг - РИА Новости. Разыскиваемый правоохранительными органами РФ и Интерполом по подозрению в контрабанде вооружений россиянин задержан в Киргизии, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе МВД республики.
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"В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками национального центрального бюро Интерпола МВД Кыргызстана, Интерпола МВД РФ и погранслужбы госкомитета нацбезопасности Кыргызстана, при попытке пересечения государственной границы Кыргызстана был задержан гражданин РФ Л.В. 1967 года рождения", - говорится в сообщении.
В МВД отметили, что задержанный разыскивался правоохранительными органами Российской Федерации и Интерполом с 2022 года.
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"По имеющейся информации, разыскиваемый обвиняется в контрабанде изделий военного назначения, которые входят в состав автоматизированной системы управления кораблей и катеров, а также управления ракетным, артиллерийским вооружением, включая ракетные комплексы стратегического назначения", - уточнили в министерстве, отметив, что задержанный уже передан следственным органам для решения вопроса экстрадиции.
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