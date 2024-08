https://ria.ru/20240816/kanaly-1966647124.html

Telegram-каналы BRIEF* и "Незыгарь"* признаны иноагентами

2024-08-16T17:06

2024-08-16T17:06

2024-08-16T19:09

россия

происшествия

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Министерство юстиции РФ внесло в реестр иностранных агентов Telegram-каналы "BRIEF Важное"*, BRIEF"*, "Незыгарь"*, "Сирена"*, а также заместителя главного редактора телеканала "Дождь"* Рената Давлетгильдеева*, сообщается на сайте ведомства."Шестнадцатого августа в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Р.М. Давлетгильдеев*, А.В. Павлов*, объединения лиц – телеграм-каналы "BRIEF Важное"*, BRIEF, "Незыгарь"*, а также "Сирена"*, - говорится в сообщении.По информации ведомства, заместитель главного редактора телеканала "Дождь"* Давлетгильдеев* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике. Кроме того, утверждается, что он принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов. Занимался пропагандой ЛГБТ**.Павлов также принимал участие в распространении сообщений, материалов иностранных агентов, недостоверной информации о российских властях.Telegram-каналы "BRIEF Важное"*, BRIEF*, "Незыгарь"* и "Сирена"* также уличены в публикациях недостоверной информации, направленной на формирование негативного образа Вооруженных сил России, распространении сообщений и материалов иностранных агентов.* Выполняет функции иноагента в России** Движение признано экстремистским и запрещено в РФ

россия

