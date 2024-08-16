https://ria.ru/20240816/kanada-1966535574.html

В Оттаве заявили, что Украина может использовать канадское оружие в России

В Оттаве заявили, что Украина может использовать канадское оружие в России - РИА Новости, 16.08.2024

В Оттаве заявили, что Украина может использовать канадское оружие в России

Минобороны Канады заявило, что Украина может использовать переданное ей канадское оружие на территории России, передает телеканал CBC, отмечая, что заявление... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T10:07

2024-08-16T10:07

2024-08-16T10:07

россия

курская область

украина

владимир путин

николай патрушев

сергей нечаев (дипломат)

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Минобороны Канады заявило, что Украина может использовать переданное ей канадское оружие на территории России, передает телеканал CBC, отмечая, что заявление последовало на фоне террористического нападения ВСУ на Курскую область, где погибли и были ранены мирные жители. Заявление приводит CBC."Канада не ограничивает географически использование военной техники, которую мы передаем Украине", - говорится в заявлении ведомства. По заявлению телеканала, неясно, была ли применена канадская техника при нападении ВСУ на Курскую область, которое РФ квалифицировала как теракт и назвала провокацией. При этом CBC указывает на то, что на видеоматериалах американского телеканала CNN, снятых недавно у приграничья, можно видеть канадский БТР Roshel Senator. Как заявил ранее помощник президента РФ Николай Патрушев, нападение ВСУ на Курскую область было спланировано при участии НАТО и спецслужб Запада, без их участия и прямой поддержки Киев бы не рискнул зайти на территорию России. Он добавил, что "именно Запад поставил преступную хунту во главе Украины, страны НАТО накачали Киев оружием, военными инструкторами, в постоянном режиме снабжают разведданными и контролируют действия неонацистов". А по словам посла РФ в ФРГ Сергея Нечаева, нападение Украины на Курскую область продемонстрировало, что западное оружие нужно Киеву не для защиты собственных территорий, а для осуществления террора. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240807/kurskaya-1964556143.html

https://ria.ru/20240812/vsu-1965679880.html

https://ria.ru/20240529/kanada-1949154686.html

россия

курская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, украина, владимир путин, николай патрушев, сергей нечаев (дипломат), вооруженные силы украины, нато