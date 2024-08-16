https://ria.ru/20240816/kaluga-1966627883.html

В Калуге водитель, сбивший людей под наркотиками, получил срок

В Калуге водитель, сбивший людей под наркотиками, получил срок - РИА Новости, 16.08.2024

В Калуге водитель, сбивший людей под наркотиками, получил срок

Водитель, в состоянии наркотического опьянения выехавший на тротуар в Калуге, в результате чего пострадали более 10 человек, приговорен к восьми годам колонии,... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T16:06

2024-08-16T16:06

2024-08-16T16:06

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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Водитель, в состоянии наркотического опьянения выехавший на тротуар в Калуге, в результате чего пострадали более 10 человек, приговорен к восьми годам колонии, сообщают в каналах в Telegram СУСК по Калужской области и прокуратура региона. По данным СУСК, 24 августа 2023 года житель Калуги за рулем своего автомобиля вылетел на тротуар, из-за чего пострадали более десяти человек, при этом восьми из них, включая троих несовершеннолетних, причинен тяжкий вред здоровью. В организме водителя было обнаружено наркотическое вещество, а в его жилище в ходе обыска следователи нашли пакет с наркотиком, уточняет СУСК. Согласно материалам дела, за полгода до ДТП мужчина был лишён водительских прав за езду в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, незадолго до ДТП калужанин был уличен в оскорблении сотрудников патрульно-постовой службы. "Было установлено, что автомобиль Антонова находился в исправном состоянии, включая рулевое управление, ходовую часть и тормозную систему, мер к торможению и предотвращению ДТП водитель не принял. Медицинская документация, вопреки позиции осужденного, данных о наличии у него эпилепсии не содержит", - информирует СУСК. Отмечается, что мер к возмещению потерпевшим вреда, причиненного в результате ДТП, виновный не принял. По инициативе следствия на его земельный участок, квартиру и три автомобиля наложен арест. "Суд… назначил подсудимому наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года и конфискацией автомобиля Toyota Corolla", - говорится в сообщении областной прокуратуры. Также суд удовлетворил исковые требования о взыскании с осужденного компенсации морального вреда в пользу потерпевших на общую сумму 6,5 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240814/kaliningrad-1966185505.html

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происшествия, калуга, калужская область, дтп, россия