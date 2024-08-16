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Польская таможня замедлила оформление машин на границе с Калининградом - РИА Новости, 16.08.2024
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16:43 16.08.2024 (обновлено: 17:10 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/kaliningrad-1966638537.html
Польская таможня замедлила оформление машин на границе с Калининградом
Польская таможня замедлила оформление машин на границе с Калининградом - РИА Новости, 16.08.2024
Польская таможня замедлила оформление машин на границе с Калининградом
Польские власти замедлили работу на границе с Калининградом, сообщила пресс-служба таможни российского региона на официальном сайте. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T16:43
2024-08-16T17:10
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КАЛИНИНГРАД, 16 авг — РИА Новости. Польские власти замедлили работу на границе с Калининградом, сообщила пресс-служба таможни российского региона на официальном сайте. "В ночь на 16 августа польские таможенные и пограничные службы замедлили работу по оформлению транспорта, приняв за сутки всего 186 автомобилей, из них 76 — ночью. &lt;...&gt; Перед пунктом пропуска выезда ожидали 120 легковых автомобилей, еще 50, полностью оформленные сотрудниками МАПП "Мамоново-2", находились на нейтральной полосе в направлении Республики Польша", — уточнили в ведомстве. Ожидание в очереди составило 10-12 часов.Как отмечается, летом традиционно увеличивается количество граждан, пересекающих таможенную границу ЕАЭС на ее российско-польском участке. Большая часть легковых автомобилей при этом следует через таможенный пост МАПП "Мамоново-2" Калининградской областной таможни. Там в период пиковых нагрузок в сутки на выезд проходит 250-300 единиц легкового транспорта, что позволяет избежать скопления значительных очередей. &quot;Калининградская областная таможня связалась с ГУ МЧС России по Калининградской области для предоставления двух автомобилей с целью оказания при необходимости срочной помощи людям, ожидающим в очереди. Также руководством таможни была достигнута договоренность с главами Мамоновского и Багратионовского округов в части снабжения выезжающих физических лиц водой и питанием&quot;, — добавили в пресс-службе.Там также отметили, что находящиеся рядом с пунктом пропуска заправки готовы бесплатно предоставить свои туалетные комнаты и выставить дополнительные биотуалеты.Ситуация находится на постоянном контроле руководства Калининградской областной таможни.
https://ria.ru/20240815/ochered-1966332544.html
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калининград, польша, россия, в мире, общество
Калининград, Польша, Россия, В мире, Общество
Польская таможня замедлила оформление машин на границе с Калининградом

На границе Калининграда и Польши машины ждут оформления более десяти часов

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкПункт пропуска "Мамоново-2" — "Гжехотки" на российско-польской границе
Пункт пропуска Мамоново-2 — Гжехотки на российско-польской границе - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Пункт пропуска "Мамоново-2" — "Гжехотки" на российско-польской границе. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 16 авг — РИА Новости. Польские власти замедлили работу на границе с Калининградом, сообщила пресс-служба таможни российского региона на официальном сайте.
"В ночь на 16 августа польские таможенные и пограничные службы замедлили работу по оформлению транспорта, приняв за сутки всего 186 автомобилей, из них 76 — ночью. <...> Перед пунктом пропуска выезда ожидали 120 легковых автомобилей, еще 50, полностью оформленные сотрудниками МАПП "Мамоново-2", находились на нейтральной полосе в направлении Республики Польша", — уточнили в ведомстве.
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Ожидание в очереди составило 10-12 часов.
Как отмечается, летом традиционно увеличивается количество граждан, пересекающих таможенную границу ЕАЭС на ее российско-польском участке. Большая часть легковых автомобилей при этом следует через таможенный пост МАПП "Мамоново-2" Калининградской областной таможни. Там в период пиковых нагрузок в сутки на выезд проходит 250-300 единиц легкового транспорта, что позволяет избежать скопления значительных очередей.
«

"Калининградская областная таможня связалась с ГУ МЧС России по Калининградской области для предоставления двух автомобилей с целью оказания при необходимости срочной помощи людям, ожидающим в очереди. Также руководством таможни была достигнута договоренность с главами Мамоновского и Багратионовского округов в части снабжения выезжающих физических лиц водой и питанием", — добавили в пресс-службе.

Там также отметили, что находящиеся рядом с пунктом пропуска заправки готовы бесплатно предоставить свои туалетные комнаты и выставить дополнительные биотуалеты.
Ситуация находится на постоянном контроле руководства Калининградской областной таможни.
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