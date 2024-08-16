https://ria.ru/20240816/ivano-frankovsk-1966619927.html

В Ивано-Франковске на Украине усилили мобилизацию

В Ивано-Франковске на Украине усилили мобилизацию - РИА Новости, 16.08.2024

В Ивано-Франковске на Украине усилили мобилизацию

Мэр Ивано-Франковска на западе Украины Руслан Марцинкив заявил, что из-за низких показателей по поимке уклонистов в городе усилена мобилизация, установлены... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T15:30

2024-08-16T15:30

2024-08-16T15:30

в мире

украина

ивано-франковск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938374430_0:295:3072:2022_1920x0_80_0_0_94eeff6535d97f4e87e62b240b553a87.jpg

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Мэр Ивано-Франковска на западе Украины Руслан Марцинкив заявил, что из-за низких показателей по поимке уклонистов в городе усилена мобилизация, установлены дополнительные блокпосты. "Город не имеет отношения к мобилизации, мы не руководим территориальными центрами комплектования (военкоматами ред.) - это не наша структура. Но, думаю, несколько недель точно будет… Есть потребность, поэтому, наверное, проводятся эти мобилизационные мероприятия. Несколько недель будет усиленный режим, поскольку наша область не из передовых по мобилизации", - ответил Марцинкив в эфире местного телеканала "Вежа" ("Башня") на вопрос о том, как долго в городе будут действовать блокпосты. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240816/ukraina-1966561104.html

украина

ивано-франковск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, ивано-франковск