https://ria.ru/20240816/iskander-m-1966705546.html

Расчет "Искандера-М" уничтожил ЗРК IRIS-T в Сумской области

Расчет "Искандера-М" уничтожил ЗРК IRIS-T в Сумской области - РИА Новости, 16.08.2024

Расчет "Искандера-М" уничтожил ЗРК IRIS-T в Сумской области

Расчет ОТРК "Искандер-М" уничтожил пусковую установку ЗРК IRIS-T производства ФРГ в Сумской области, сообщило вечером в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T22:33

2024-08-16T22:33

2024-08-16T22:44

специальная военная операция на украине

сумская область

германия

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Расчет ОТРК "Искандер-М" уничтожил пусковую установку ЗРК IRIS-T производства ФРГ в Сумской области, сообщило вечером в пятницу Минобороны РФ.Минобороны опубликовало кадры объективного контроля уничтожения пусковой установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T."Оператором БПЛА Вооруженных сил РФ была выявлена боевая машина ЗРК на подготовленной боевой позиции в районе населенного пункта Сенное Сумской области. Расчетом ОТРК "Искандер-М" ВС РФ по обнаруженной позиции немецкого комплекса ПВО был нанесен ракетный удар", - говорится в сообщении.Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение пусковой установки ЗРК IRIS-T и личного состава ВСУ, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240816/ritter-1966704412.html

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сумская область, германия, россия, вооруженные силы украины