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Аграрные классы начнут работать в 8 школах Ингушетии с нового учебного года - РИА Новости, 16.08.2024
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Республика Ингушетия
 
15:48 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/ingushetiya-1966623059.html
Аграрные классы начнут работать в 8 школах Ингушетии с нового учебного года
Аграрные классы начнут работать в 8 школах Ингушетии с нового учебного года - РИА Новости, 16.08.2024
Аграрные классы начнут работать в 8 школах Ингушетии с нового учебного года
Аграрные классы откроют в новом учебном году сразу в восьми школах Ингушетии, в них учащиеся смогут ознакомиться с современными технологиями в сельском... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T15:48
2024-08-16T15:48
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
назрань
школы
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НАЛЬЧИК, 16 авг – РИА Новости. Аграрные классы откроют в новом учебном году сразу в восьми школах Ингушетии, в них учащиеся смогут ознакомиться с современными технологиями в сельском хозяйстве и применить эти знания на практике, сообщила пресс-служба главы региона. "В новом учебном году в восьми школах республики начнут работу аграрные классы. В общей сложности в них будет обучаться 250 человек. Для учащихся уже разработан план мероприятий по посещению предприятий региона", - говорится в сообщении. Агроклассы откроются в школах в Назрани и Сунже, а также в селениях Средние Ачалуки, Сагопши, Троицкое, Долаково и Экажево. Отмечается, что учащиеся агроклассов будут углубленно изучать химию и биологию, познакомятся с современными технологиями в агрономии и смогут применить полученные знания на практике. Сотрудничать с ними будет ряд ведущих сельскохозяйственных предприятий Ингушетии. Глава республики Махмуд-Али Калиматов считает, что аграрные классы помогут школьникам сформировать интерес к профессиям, связанным с земледелием и животноводством. "Мы стремимся создать условия для того, чтобы наши школьники могли не только учиться, но и применять свои знания на практике. Это позволит им лучше понимать современные технологии в агрономии и подготовить их к будущей профессиональной деятельности. Аграрные классы – важный вклад в будущее нашего региона. Мы уже сейчас формируем новое поколение специалистов, готовых к вызовам современного аграрного сектора и способных внести свой вклад в устойчивое развитие нашей республики", - заметил он.
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махмуд-али калиматов, назрань, школы
Республика Ингушетия, Махмуд-Али Калиматов, Назрань, Школы

Аграрные классы начнут работать в 8 школах Ингушетии с нового учебного года

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГлава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов
Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 16 авг – РИА Новости. Аграрные классы откроют в новом учебном году сразу в восьми школах Ингушетии, в них учащиеся смогут ознакомиться с современными технологиями в сельском хозяйстве и применить эти знания на практике, сообщила пресс-служба главы региона.
"В новом учебном году в восьми школах республики начнут работу аграрные классы. В общей сложности в них будет обучаться 250 человек. Для учащихся уже разработан план мероприятий по посещению предприятий региона", - говорится в сообщении.
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Агроклассы откроются в школах в Назрани и Сунже, а также в селениях Средние Ачалуки, Сагопши, Троицкое, Долаково и Экажево.
Отмечается, что учащиеся агроклассов будут углубленно изучать химию и биологию, познакомятся с современными технологиями в агрономии и смогут применить полученные знания на практике. Сотрудничать с ними будет ряд ведущих сельскохозяйственных предприятий Ингушетии.
Глава республики Махмуд-Али Калиматов считает, что аграрные классы помогут школьникам сформировать интерес к профессиям, связанным с земледелием и животноводством.
"Мы стремимся создать условия для того, чтобы наши школьники могли не только учиться, но и применять свои знания на практике. Это позволит им лучше понимать современные технологии в агрономии и подготовить их к будущей профессиональной деятельности. Аграрные классы – важный вклад в будущее нашего региона. Мы уже сейчас формируем новое поколение специалистов, готовых к вызовам современного аграрного сектора и способных внести свой вклад в устойчивое развитие нашей республики", - заметил он.
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Республика ИнгушетияМахмуд-Али КалиматовНазраньШколы
 
 
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