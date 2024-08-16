Рейтинг@Mail.ru
В РПЦЗ надеются со временем снова привезти в Россию Курскую Коренную икону - РИА Новости, 16.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
03:11 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/ikona-1966511711.html
В РПЦЗ надеются со временем снова привезти в Россию Курскую Коренную икону
В РПЦЗ надеются со временем снова привезти в Россию Курскую Коренную икону - РИА Новости, 16.08.2024
В РПЦЗ надеются со временем снова привезти в Россию Курскую Коренную икону
В Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) надеются со временем снова привезти главную святыню русского зарубежья - Курскую Коренную икону Божией Матери... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T03:11
2024-08-16T03:11
религия
рыльск
курск
австралия
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42467/08/424670827_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_03ce9b0f8fcb71d27da5b2d1f1b705ee.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) надеются со временем снова привезти главную святыню русского зарубежья - Курскую Коренную икону Божией Матери "Знамение" - в Россию, рассказал РИА Новости управляющий делами канцелярии Архиерейского синода РПЦЗ протоиерей Серафим Ган. Курскую Коренную икону привозили в 2009 году для поклонения верующих в храм Христа Спасителя в Москве, а затем в Курск, второй раз она была в России в 2012 году. "Мы горячо молимся у нашей святыни о скорейшем восстановлении мира и о наступлении лучших времен, когда привоз чудотворной иконы (в Россию- ред.), с 2009 года ставший традиционным, вновь возобновится. И в Русской зарубежной церкви, и в Курской митрополии Русской православной церкви надеются, что во благовремение снова получится привезти святыню в родные края, в Россию, когда сложится благоприятная для этого ситуация", - сказал отец Серафим. Он добавил, что в канцелярию Архиерейского синода Русской зарубежной церкви (РПЦЗ) не поступали обращения о привозе иконы в Россию и со стороны священноначалия Сиднейской и Австралийско-Новозеландской епархии РПЦЗ. Ранее благочинный центрального округа Австралийско-Новозеландской епархии РПЦЗ в Сиднее протоиерей Никита Чемодаков сообщил РИА Новости, что Курскую Коренную икону Божией Матери "Знамение" планируется возить по приходам РПЦЗ в Австралии до октября. О Курской Коренной Курская Коренная икона "Знамение" известна с конца 13-го века. По преданию, 8 сентября 1295 года охотники из города Рыльска прибыли к реке Тускоре, в 30 километрах от Курска. Один из них нашел в лесу небольшую икону, лежавшую ликом вниз на корне дерева. Едва он поднял образ, как из-под него забил источник чистой воды. Охотники срубили на месте обретения иконы небольшую часовню. Люди, посещавшие ее, свидетельствовали о многочисленных чудесах, происходивших по молитве перед иконой. Впоследствии чудотворный образ недолго находился в Рыльске. Предание гласит, что в конце 14-го века татары, совершавшие набеги на Курскую область, рассекли икону надвое, но когда священник сложил части иконы вместе, они тотчас срослись. В 1597 году по велению царя Федора Иоанновича чудотворную икону перевезли в Москву и украсили изображениями Господа Саваофа и ветхозаветных пророков. В 1615 году по просьбе курских жителей царь Михаил Федорович повелел возвратить икону в Курск и поставить в Курском соборе. Царица Ирина Федоровна украсила образ богатой ризой. В том же году по велению царя на месте часовни был воздвигнут храм Рождества Богородицы и основан монастырь, названный Курской Коренной пустынью (в память явления иконы у корня дерева). А над источником на месте явления чудотворного образа построили церковь во имя Живоносного Источника. В 1920 году Курская Коренная икона покинула Россию вместе с отступавшими частями Белой армии. С 1957 года икона пребывает в посвященном ей Знаменском синодальном соборе в Нью-Йорке. Воссоединение РПЦЗ с РПЦ произошло в 2007 году, согласно акту о каноническом общении, РПЦЗ "пребывает неотъемлемой самоуправляемой частью поместной Русской православной церкви".
https://ria.ru/20240725/peskov-1961953543.html
https://ria.ru/20240721/ikona-1961065907.html
https://ria.ru/20240721/ikona-1960809457.html
https://ria.ru/20240706/protoierej-1957832018.html
рыльск
курск
австралия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42467/08/424670827_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_c681441c19ca526ba53b8c57b297ce0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рыльск, курск, австралия, русская православная церковь
Религия, Рыльск, Курск, Австралия, Русская православная церковь
В РПЦЗ надеются со временем снова привезти в Россию Курскую Коренную икону

Протоиерей Ган: РПЦЗ надеется снова привезти в Россию Курскую Коренную икону

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкКурская Коренная икона Божией Матери "Знамение" в храме Христа Спасителя
Курская Коренная икона Божией Матери Знамение в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) надеются со временем снова привезти главную святыню русского зарубежья - Курскую Коренную икону Божией Матери "Знамение" - в Россию, рассказал РИА Новости управляющий делами канцелярии Архиерейского синода РПЦЗ протоиерей Серафим Ган.
Курскую Коренную икону привозили в 2009 году для поклонения верующих в храм Христа Спасителя в Москве, а затем в Курск, второй раз она была в России в 2012 году.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в Храме смоленской иконы Божьей Матери на Смоленском скиту Валаамского монастыря - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Путин и Лукашенко посетили храм Смоленской иконы Божией Матери
25 июля, 14:53
"Мы горячо молимся у нашей святыни о скорейшем восстановлении мира и о наступлении лучших времен, когда привоз чудотворной иконы (в Россию- ред.), с 2009 года ставший традиционным, вновь возобновится. И в Русской зарубежной церкви, и в Курской митрополии Русской православной церкви надеются, что во благовремение снова получится привезти святыню в родные края, в Россию, когда сложится благоприятная для этого ситуация", - сказал отец Серафим.
Он добавил, что в канцелярию Архиерейского синода Русской зарубежной церкви (РПЦЗ) не поступали обращения о привозе иконы в Россию и со стороны священноначалия Сиднейской и Австралийско-Новозеландской епархии РПЦЗ.
Ранее благочинный центрального округа Австралийско-Новозеландской епархии РПЦЗ в Сиднее протоиерей Никита Чемодаков сообщил РИА Новости, что Курскую Коренную икону Божией Матери "Знамение" планируется возить по приходам РПЦЗ в Австралии до октября.

О Курской Коренной

Курская Коренная икона "Знамение" известна с конца 13-го века. По преданию, 8 сентября 1295 года охотники из города Рыльска прибыли к реке Тускоре, в 30 километрах от Курска. Один из них нашел в лесу небольшую икону, лежавшую ликом вниз на корне дерева. Едва он поднял образ, как из-под него забил источник чистой воды.
Икона Казанской Божией Матери - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Казанскую икону привезли в Луганск в рамках Всероссийского молебна о Победе
21 июля, 18:22
Охотники срубили на месте обретения иконы небольшую часовню. Люди, посещавшие ее, свидетельствовали о многочисленных чудесах, происходивших по молитве перед иконой. Впоследствии чудотворный образ недолго находился в Рыльске.
Предание гласит, что в конце 14-го века татары, совершавшие набеги на Курскую область, рассекли икону надвое, но когда священник сложил части иконы вместе, они тотчас срослись.
В 1597 году по велению царя Федора Иоанновича чудотворную икону перевезли в Москву и украсили изображениями Господа Саваофа и ветхозаветных пророков. В 1615 году по просьбе курских жителей царь Михаил Федорович повелел возвратить икону в Курск и поставить в Курском соборе. Царица Ирина Федоровна украсила образ богатой ризой.
Праздничная литургия в честь Казанской иконы Божией Матери проходит в Благовещенском соборе в Казанском кремле - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Священник рассказал, о чем важно вспомнить в праздник Казанской иконы
21 июля, 00:15
В том же году по велению царя на месте часовни был воздвигнут храм Рождества Богородицы и основан монастырь, названный Курской Коренной пустынью (в память явления иконы у корня дерева). А над источником на месте явления чудотворного образа построили церковь во имя Живоносного Источника.
В 1920 году Курская Коренная икона покинула Россию вместе с отступавшими частями Белой армии. С 1957 года икона пребывает в посвященном ей Знаменском синодальном соборе в Нью-Йорке.
Воссоединение РПЦЗ с РПЦ произошло в 2007 году, согласно акту о каноническом общении, РПЦЗ "пребывает неотъемлемой самоуправляемой частью поместной Русской православной церкви".
Икона Богоматерь Владимирская - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Протоиерей: изменение собственника Владимирской иконы не планируется
6 июля, 09:51
 
РелигияРыльскКурскАвстралияРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала