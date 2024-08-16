https://ria.ru/20240816/ikona-1966511711.html

В РПЦЗ надеются со временем снова привезти в Россию Курскую Коренную икону

В РПЦЗ надеются со временем снова привезти в Россию Курскую Коренную икону - РИА Новости, 16.08.2024

В РПЦЗ надеются со временем снова привезти в Россию Курскую Коренную икону

В Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) надеются со временем снова привезти главную святыню русского зарубежья - Курскую Коренную икону Божией Матери... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T03:11

2024-08-16T03:11

2024-08-16T03:11

религия

рыльск

курск

австралия

русская православная церковь

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) надеются со временем снова привезти главную святыню русского зарубежья - Курскую Коренную икону Божией Матери "Знамение" - в Россию, рассказал РИА Новости управляющий делами канцелярии Архиерейского синода РПЦЗ протоиерей Серафим Ган. Курскую Коренную икону привозили в 2009 году для поклонения верующих в храм Христа Спасителя в Москве, а затем в Курск, второй раз она была в России в 2012 году. "Мы горячо молимся у нашей святыни о скорейшем восстановлении мира и о наступлении лучших времен, когда привоз чудотворной иконы (в Россию- ред.), с 2009 года ставший традиционным, вновь возобновится. И в Русской зарубежной церкви, и в Курской митрополии Русской православной церкви надеются, что во благовремение снова получится привезти святыню в родные края, в Россию, когда сложится благоприятная для этого ситуация", - сказал отец Серафим. Он добавил, что в канцелярию Архиерейского синода Русской зарубежной церкви (РПЦЗ) не поступали обращения о привозе иконы в Россию и со стороны священноначалия Сиднейской и Австралийско-Новозеландской епархии РПЦЗ. Ранее благочинный центрального округа Австралийско-Новозеландской епархии РПЦЗ в Сиднее протоиерей Никита Чемодаков сообщил РИА Новости, что Курскую Коренную икону Божией Матери "Знамение" планируется возить по приходам РПЦЗ в Австралии до октября. О Курской Коренной Курская Коренная икона "Знамение" известна с конца 13-го века. По преданию, 8 сентября 1295 года охотники из города Рыльска прибыли к реке Тускоре, в 30 километрах от Курска. Один из них нашел в лесу небольшую икону, лежавшую ликом вниз на корне дерева. Едва он поднял образ, как из-под него забил источник чистой воды. Охотники срубили на месте обретения иконы небольшую часовню. Люди, посещавшие ее, свидетельствовали о многочисленных чудесах, происходивших по молитве перед иконой. Впоследствии чудотворный образ недолго находился в Рыльске. Предание гласит, что в конце 14-го века татары, совершавшие набеги на Курскую область, рассекли икону надвое, но когда священник сложил части иконы вместе, они тотчас срослись. В 1597 году по велению царя Федора Иоанновича чудотворную икону перевезли в Москву и украсили изображениями Господа Саваофа и ветхозаветных пророков. В 1615 году по просьбе курских жителей царь Михаил Федорович повелел возвратить икону в Курск и поставить в Курском соборе. Царица Ирина Федоровна украсила образ богатой ризой. В том же году по велению царя на месте часовни был воздвигнут храм Рождества Богородицы и основан монастырь, названный Курской Коренной пустынью (в память явления иконы у корня дерева). А над источником на месте явления чудотворного образа построили церковь во имя Живоносного Источника. В 1920 году Курская Коренная икона покинула Россию вместе с отступавшими частями Белой армии. С 1957 года икона пребывает в посвященном ей Знаменском синодальном соборе в Нью-Йорке. Воссоединение РПЦЗ с РПЦ произошло в 2007 году, согласно акту о каноническом общении, РПЦЗ "пребывает неотъемлемой самоуправляемой частью поместной Русской православной церкви".

https://ria.ru/20240725/peskov-1961953543.html

https://ria.ru/20240721/ikona-1961065907.html

https://ria.ru/20240721/ikona-1960809457.html

https://ria.ru/20240706/protoierej-1957832018.html

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рыльск, курск, австралия, русская православная церковь