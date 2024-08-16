СМИ узнали о неудовлетворенности ХАМАС переговорами в Дохе
Reuter: ХАМАС считает переговоров в Дохе не соответствующими договоренностям
© AP Photo / Ramez HabboubДым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
© AP Photo / Ramez Habboub
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС считает результаты нынешних переговоров по Газе в Дохе не соответствующими договоренностям от 2 июля, с которыми оно согласилось, передает агентство Reuter ссылкой на представителя движения.
"Информация, полученная движением по итогам переговоров о прекращении огня в Дохе, не соответствует тому, что было согласовано 2 июля", - говорится в публикации агентство со ссылкой на неназванного представителя ХАМАС.
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Совет безопасности ООН в середине июня принял резолюцию США с изложенным ранее президентом Джо Байденом поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа. За проголосовали 14 стран. Россия воздержалась. Резолюция по большей части повторяет трехэтапное предложение Израиля о прекращении огня в Газе, которое общественности представил Байден. Документ призывает ХАМАС принять инициативу, которую "Израиль уже принял".
В июле президент США Джо Байден заявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС дали согласие на "рамочные" параметры перемирия в секторе Газе и работают над деталями.
В четверг и пятницу в Дохе проходили переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия. В совместном заявлении США, Катара и Египета, которое опубликовала канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, отмечается, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями.