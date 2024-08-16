https://ria.ru/20240816/hamas-1966666696.html

СМИ узнали о неудовлетворенности ХАМАС переговорами в Дохе

СМИ узнали о неудовлетворенности ХАМАС переговорами в Дохе - РИА Новости, 16.08.2024

СМИ узнали о неудовлетворенности ХАМАС переговорами в Дохе

Палестинское движение ХАМАС считает результаты нынешних переговоров по Газе в Дохе не соответствующими договоренностям от 2 июля, с которыми оно согласилось,... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T18:12

2024-08-16T18:12

2024-08-16T18:13

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

катар

армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС считает результаты нынешних переговоров по Газе в Дохе не соответствующими договоренностям от 2 июля, с которыми оно согласилось, передает агентство Reuter ссылкой на представителя движения. "Информация, полученная движением по итогам переговоров о прекращении огня в Дохе, не соответствует тому, что было согласовано 2 июля", - говорится в публикации агентство со ссылкой на неназванного представителя ХАМАС. Совет безопасности ООН в середине июня принял резолюцию США с изложенным ранее президентом Джо Байденом поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа. За проголосовали 14 стран. Россия воздержалась. Резолюция по большей части повторяет трехэтапное предложение Израиля о прекращении огня в Газе, которое общественности представил Байден. Документ призывает ХАМАС принять инициативу, которую "Израиль уже принял". В июле президент США Джо Байден заявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС дали согласие на "рамочные" параметры перемирия в секторе Газе и работают над деталями. В четверг и пятницу в Дохе проходили переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия. В совместном заявлении США, Катара и Египета, которое опубликовала канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, отмечается, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями.

https://ria.ru/20240815/abbas-1966417934.html

https://ria.ru/20240816/konflikt-1915630213.html

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в мире, сша, израиль, доха, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, катар, армия обороны израиля (цахал)