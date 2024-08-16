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"Единая Россия" доставила в Курскую область более 800 тонн гумпомощи - РИА Новости, 16.08.2024
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00:35 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/gumpomosch-1966504233.html
"Единая Россия" доставила в Курскую область более 800 тонн гумпомощи
"Единая Россия" доставила в Курскую область более 800 тонн гумпомощи - РИА Новости, 16.08.2024
"Единая Россия" доставила в Курскую область более 800 тонн гумпомощи
Партия "Единая Россия" направила в Курскую область более 800 тонн гуманитарной помощи, в которую вошли бытовая техника, продукты, вода, одежда и стройматериалы, РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T00:35
2024-08-16T00:35
курская область
россия
курск
владимир якушев
владимир путин
дмитрий медведев
единая россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Партия "Единая Россия" направила в Курскую область более 800 тонн гуманитарной помощи, в которую вошли бытовая техника, продукты, вода, одежда и стройматериалы, сообщили в пресс-службе партии. "Единая Россия" доставила в Курскую область более 800 тонн гуманитарной помощи. Партия передаёт бытовую технику, продукты, воду, одежду, стройматериалы – всё необходимое для работы ПВР, поддержки жителей в населённых пунктах региона, помощи в восстановлении жилых домов", - говорится в сообщении. Отмечается, что в гуманитарной миссии "Единой России" задействованы уже более 60 региональных отделений партии. "Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев накануне (на ВКС по ситуации в Курской области - ред.) подчеркнул, что все решения по поддержке жителей региона партия будет принимать оперативно, мы уже это делаем. Вся инфраструктура и ресурс у нас есть", – приводит пресс-служба слова врио секретаря Генсовета партии Владимира Якушева. По его словам, в большинстве ПВР созданы все условия для комфорта людей. "Стараемся регулярно закрывать возникающие бытовые потребности, а также оборудуем пункты временного размещения, работа которых только начинается. Конечно, очень нужна помощь волонтёров. Сейчас в Курске около 70 активистов "Молодой Гвардии", "Волонтёрской Роты". Они помогают маршрутизировать поток людей, сортируют и выдают гуманитарную помощь, занимаются адресными заявками. Здесь активисты практически со всей страны – от наших южных территорий и заканчивая Дальним Востоком. И их количество с каждым днём увеличивается", - также цитирует пресс-служба врио секретаря Генсовета. Он подчеркнул, что партия будет оказывать поддержку до тех пор, пока она требуется. "Это наша отдельная задача. И внимание на ней акцентировал председатель партии. Все наши региональные отделения – с Курской областью", - привели в пресс-службе слова Якушева. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240814/aktsiya-1966262380.html
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курская область, россия, курск, владимир якушев, владимир путин, дмитрий медведев, единая россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
Курская область, Россия, Курск, Владимир Якушев, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России
"Единая Россия" доставила в Курскую область более 800 тонн гумпомощи

"Единая Россия" направила в Курскую область более 800 тонн гуманитарной помощи

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСимволика партии "Единая Россия"
Символика партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Символика партии "Единая Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Партия "Единая Россия" направила в Курскую область более 800 тонн гуманитарной помощи, в которую вошли бытовая техника, продукты, вода, одежда и стройматериалы, сообщили в пресс-службе партии.
"Единая Россия" доставила в Курскую область более 800 тонн гуманитарной помощи. Партия передаёт бытовую технику, продукты, воду, одежду, стройматериалы – всё необходимое для работы ПВР, поддержки жителей в населённых пунктах региона, помощи в восстановлении жилых домов", - говорится в сообщении.
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В Геническе прошла акция "Курск, мы с тобой!" по сбору гумпомощи
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Отмечается, что в гуманитарной миссии "Единой России" задействованы уже более 60 региональных отделений партии.
"Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев накануне (на ВКС по ситуации в Курской области - ред.) подчеркнул, что все решения по поддержке жителей региона партия будет принимать оперативно, мы уже это делаем. Вся инфраструктура и ресурс у нас есть", – приводит пресс-служба слова врио секретаря Генсовета партии Владимира Якушева.
По его словам, в большинстве ПВР созданы все условия для комфорта людей.
"Стараемся регулярно закрывать возникающие бытовые потребности, а также оборудуем пункты временного размещения, работа которых только начинается. Конечно, очень нужна помощь волонтёров. Сейчас в Курске около 70 активистов "Молодой Гвардии", "Волонтёрской Роты". Они помогают маршрутизировать поток людей, сортируют и выдают гуманитарную помощь, занимаются адресными заявками. Здесь активисты практически со всей страны – от наших южных территорий и заканчивая Дальним Востоком. И их количество с каждым днём увеличивается", - также цитирует пресс-служба врио секретаря Генсовета.
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Он подчеркнул, что партия будет оказывать поддержку до тех пор, пока она требуется.
"Это наша отдельная задача. И внимание на ней акцентировал председатель партии. Все наши региональные отделения – с Курской областью", - привели в пресс-службе слова Якушева.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Курская областьРоссияКурскВладимир ЯкушевВладимир ПутинДмитрий МедведевЕдиная РоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы России
 
 
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