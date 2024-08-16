"Единая Россия" доставила в Курскую область более 800 тонн гумпомощи
"Единая Россия" направила в Курскую область более 800 тонн гуманитарной помощи
Символика партии "Единая Россия". Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Партия "Единая Россия" направила в Курскую область более 800 тонн гуманитарной помощи, в которую вошли бытовая техника, продукты, вода, одежда и стройматериалы, сообщили в пресс-службе партии.
"Единая Россия" доставила в Курскую область более 800 тонн гуманитарной помощи. Партия передаёт бытовую технику, продукты, воду, одежду, стройматериалы – всё необходимое для работы ПВР, поддержки жителей в населённых пунктах региона, помощи в восстановлении жилых домов", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в гуманитарной миссии "Единой России" задействованы уже более 60 региональных отделений партии.
"Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев накануне (на ВКС по ситуации в Курской области - ред.) подчеркнул, что все решения по поддержке жителей региона партия будет принимать оперативно, мы уже это делаем. Вся инфраструктура и ресурс у нас есть", – приводит пресс-служба слова врио секретаря Генсовета партии Владимира Якушева.
По его словам, в большинстве ПВР созданы все условия для комфорта людей.
"Стараемся регулярно закрывать возникающие бытовые потребности, а также оборудуем пункты временного размещения, работа которых только начинается. Конечно, очень нужна помощь волонтёров. Сейчас в Курске около 70 активистов "Молодой Гвардии", "Волонтёрской Роты". Они помогают маршрутизировать поток людей, сортируют и выдают гуманитарную помощь, занимаются адресными заявками. Здесь активисты практически со всей страны – от наших южных территорий и заканчивая Дальним Востоком. И их количество с каждым днём увеличивается", - также цитирует пресс-служба врио секретаря Генсовета.
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Он подчеркнул, что партия будет оказывать поддержку до тех пор, пока она требуется.
"Это наша отдельная задача. И внимание на ней акцентировал председатель партии. Все наши региональные отделения – с Курской областью", - привели в пресс-службе слова Якушева.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.