https://ria.ru/20240816/gubernator-1966615293.html
Врио курского губернатора поблагодарил Путина за личный контроль ситуации
Врио курского губернатора поблагодарил Путина за личный контроль ситуации - РИА Новости, 16.08.2024
Врио курского губернатора поблагодарил Путина за личный контроль ситуации
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов поблагодарил Путина за личный контроль ситуации в регионе и оказываемую поддержку. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T15:10
2024-08-16T15:10
2024-08-16T16:36
специальная военная операция на украине
политика
курская область
алексей смирнов (политик)
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КУРСК, 16 авг - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов поблагодарил Путина за личный контроль ситуации в регионе и оказываемую поддержку."Хочу сказать спасибо президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, который практически лично постоянно контролирует эту ситуацию и оказывает поддержку на федеральном уровне, и правительству РФ", - заявил Смирнов на брифинге в Курске.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, курская область, алексей смирнов (политик) , владимир путин, курск
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Врио курского губернатора поблагодарил Путина за личный контроль ситуации
Смирнов поблагодарил Путина за контроль ситуации в Курской области и поддержку