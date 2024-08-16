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Врио курского губернатора поблагодарил Путина за личный контроль ситуации - РИА Новости, 16.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:10 16.08.2024 (обновлено: 16:36 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/gubernator-1966615293.html
Врио курского губернатора поблагодарил Путина за личный контроль ситуации
Врио курского губернатора поблагодарил Путина за личный контроль ситуации - РИА Новости, 16.08.2024
Врио курского губернатора поблагодарил Путина за личный контроль ситуации
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов поблагодарил Путина за личный контроль ситуации в регионе и оказываемую поддержку. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T15:10
2024-08-16T16:36
специальная военная операция на украине
политика
курская область
алексей смирнов (политик)
владимир путин
курск
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КУРСК, 16 авг - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов поблагодарил Путина за личный контроль ситуации в регионе и оказываемую поддержку."Хочу сказать спасибо президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, который практически лично постоянно контролирует эту ситуацию и оказывает поддержку на федеральном уровне, и правительству РФ", - заявил Смирнов на брифинге в Курске.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
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политика, курская область, алексей смирнов (политик) , владимир путин, курск
Специальная военная операция на Украине, Политика, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Владимир Путин, Курск
Врио курского губернатора поблагодарил Путина за личный контроль ситуации

Смирнов поблагодарил Путина за контроль ситуации в Курской области и поддержку

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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КУРСК, 16 авг - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов поблагодарил Путина за личный контроль ситуации в регионе и оказываемую поддержку.
«
"Хочу сказать спасибо президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, который практически лично постоянно контролирует эту ситуацию и оказывает поддержку на федеральном уровне, и правительству РФ", - заявил Смирнов на брифинге в Курске.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Никаких переговоров. Украины просто не должно быть
14 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаКурская областьАлексей Смирнов (политик)Владимир ПутинКурск
 
 
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