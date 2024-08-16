https://ria.ru/20240816/gubernator-1966615293.html

Врио курского губернатора поблагодарил Путина за личный контроль ситуации

Врио курского губернатора поблагодарил Путина за личный контроль ситуации - РИА Новости, 16.08.2024

Врио курского губернатора поблагодарил Путина за личный контроль ситуации

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов поблагодарил Путина за личный контроль ситуации в регионе и оказываемую поддержку. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T15:10

2024-08-16T15:10

2024-08-16T16:36

специальная военная операция на украине

политика

курская область

алексей смирнов (политик)

владимир путин

курск

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КУРСК, 16 авг - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов поблагодарил Путина за личный контроль ситуации в регионе и оказываемую поддержку."Хочу сказать спасибо президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, который практически лично постоянно контролирует эту ситуацию и оказывает поддержку на федеральном уровне, и правительству РФ", - заявил Смирнов на брифинге в Курске.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

курская область

курск

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, курская область, алексей смирнов (политик) , владимир путин, курск