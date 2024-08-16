В Белоруссии назвали обстановку на границе с Украиной напряженной
Глава минобороны: Белоруссия отмечает активную деятельность СБУ на границе
© Фото : Государственный пограничный комитет Республики БеларусьБелорусские пограничники на границе с Украиной
Белорусские пограничники на границе с Украиной. Архивное фото
МИНСК, 16 авг - РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что обстановка на границе с Украиной остается напряженной, отмечается активная деятельность службы безопасности Украины. Агентство Sputnik Беларусь приводит слова Хренина на совещании по вопросам безопасности в пятницу в Минске.
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"Обстановка на южном операционном направлении остается напряженной. Формирования вооруженных сил и пограничной службы Украины продолжают совершенствование системы охраны границы и элементов эшелонированной обороны", - приводит слова Хренина госагентство Белта на совещании по вопросам безопасности в пятницу в Минске.
"На всех участках вдоль государственной границы Республики Беларусь отмечается активная деятельность подразделений сил специальных операций и службы безопасности Украины", - отметил глава минобороны Белоруссии.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в 9 августа над территорией республики были сбиты украинские, предположительно, ударные беспилотники, еще часть была уничтожена российскими коллегами над территорией РФ. Глава государства назвал это провокацией, заметив, что "без ответа любые провокации не останутся". Министр обороны Белоруссии сообщил, что Лукашенко дал указание усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях на юге республики, где она граничит с Украиной.