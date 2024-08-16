https://ria.ru/20240816/germanija-1966523242.html

В АдГ рассказали о реакции Берлина на расследование по "Северным потокам"

В АдГ рассказали о реакции Берлина на расследование по "Северным потокам" - РИА Новости, 16.08.2024

В АдГ рассказали о реакции Берлина на расследование по "Северным потокам"

Правительство Германии реально не заинтересовано в судебном преследовании ответственных за подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" и... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T08:07

2024-08-16T08:07

2024-08-16T08:07

германия

россия

киев

штеффен котре

дмитрий песков

генеральная прокуратура рф

северный поток

северный поток — 2

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Правительство Германии реально не заинтересовано в судебном преследовании ответственных за подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" и ограничится лишь запросами экстрадиции подозреваемых, сказал РИА Новости депутат немецкого парламента от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре. "Как показывает действие, или правильнее сказать бездействие, в отношении расследования акта диверсии (на газопроводах - ред.), оно (правительство ФРГ - ред.) не заинтересовано в судебном преследовании. Оно сделает всё для того, чтобы пустить пыль в глаза населению, принести в жертву несколько пешек и вернуться к обычным делам. Заказчики и причастные должны бы быть привлечены к ответственности и получить иски о возмещении ущерба. Скорее всего, ничего из этого не произойдёт по названным причинам. Я исхожу из того, что, тем не менее, будет потребована экстрадиция нескольких причастных, но этим всё и ограничится", - считает Котре. По его мнению, подрыв газопроводов был выгоден правительству Германии, поскольку оно по чисто идеологическим соображениям продвигает полный переход к возобновляемым источникам энергии. "Для федерального правительства единственное, что имеет значение - это масштабный переход к 100-процентному производству электроэнергии из нестабильных, так называемых возобновляемых источников энергии. Тот факт, что такая цель не может быть достигнута, показывает некомпетентность, идеологическую слепоту и безответственность федерального правительства. Но это также объясняет отсутствие у них интереса к природному газу, и особенно к российскому природному газу. Поэтому подрыв "Северного потока" был для него очень удобен", - считает Котре. Ранее немецкие СМИ сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлёве из Киева. Также сообщается, что у него в сообщниках была супружеская пара: Светлана и Евгений Успенские. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20240427/rassledovanie-1942774870.html

https://ria.ru/20240814/germanija-1966150089.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

германия, россия, киев, штеффен котре, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, в мире