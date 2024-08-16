https://ria.ru/20240816/gaza-1966652921.html

Делегации Египта, Катара и США заявили о конструктивных переговорах по Газе

Делегации Египта, Катара и США заявили о конструктивных переговорах по Газе - РИА Новости, 16.08.2024

Делегации Египта, Катара и США заявили о конструктивных переговорах по Газе

США при поддержке Египта и Катара представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами,... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T17:19

2024-08-16T17:19

2024-08-16T17:44

в мире

катар

сша

египет

сектор газа

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 16 авг - РИА Новости. США при поддержке Египта и Катара представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами, говорится в совместном заявлении трех стран, которое опубликовала канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси.Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в четверг и пятницу в катарской столице Дохе, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере."Ранее сегодня в Дохе США при поддержке Катара и Египта представили обеим сторонам предложение, сокращающее пробелы и основанное на принципах, которые определил президент (США - ред.) Джо Байден 31 мая, и резолюции 2735 Совета Безопасности ООН", - сообщается в заявлении.В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями.Стороны также сообщили, что их технические группы в ближайшие дни продолжат работу над деталями, включая меры по выполнению гуманитарных частей соглашения и вопросы, касающиеся израильских пленных в секторе Газа и палестинских заключенных в Израиле.В четверг и пятницу в Дохе проходили переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия.

https://ria.ru/20240816/konflikt-1915630213.html

катар

сша

египет

сектор газа

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в мире, катар, сша, египет, сектор газа, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)