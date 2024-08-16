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Делегации Египта, Катара и США заявили о конструктивных переговорах по Газе - РИА Новости, 16.08.2024
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17:19 16.08.2024 (обновлено: 17:44 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/gaza-1966652921.html
Делегации Египта, Катара и США заявили о конструктивных переговорах по Газе
Делегации Египта, Катара и США заявили о конструктивных переговорах по Газе - РИА Новости, 16.08.2024
Делегации Египта, Катара и США заявили о конструктивных переговорах по Газе
США при поддержке Египта и Катара представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами,... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T17:19
2024-08-16T17:44
в мире
катар
сша
египет
сектор газа
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 16 авг - РИА Новости. США при поддержке Египта и Катара представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами, говорится в совместном заявлении трех стран, которое опубликовала канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси.Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в четверг и пятницу в катарской столице Дохе, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере."Ранее сегодня в Дохе США при поддержке Катара и Египта представили обеим сторонам предложение, сокращающее пробелы и основанное на принципах, которые определил президент (США - ред.) Джо Байден 31 мая, и резолюции 2735 Совета Безопасности ООН", - сообщается в заявлении.В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями.Стороны также сообщили, что их технические группы в ближайшие дни продолжат работу над деталями, включая меры по выполнению гуманитарных частей соглашения и вопросы, касающиеся израильских пленных в секторе Газа и палестинских заключенных в Израиле.В четверг и пятницу в Дохе проходили переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия.
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в мире, катар, сша, египет, сектор газа, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Катар, США, Египет, Сектор Газа, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Делегации Египта, Катара и США заявили о конструктивных переговорах по Газе

США предложили Израилю и ХАМАС план по Газе, сокращающий разногласия

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия израильских авиаударов в секторе Газа
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© AP Photo / Leo Correa
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа. Архивное фото
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КАИР, 16 авг - РИА Новости. США при поддержке Египта и Катара представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами, говорится в совместном заявлении трех стран, которое опубликовала канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси.
Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в четверг и пятницу в катарской столице Дохе, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере.
"Ранее сегодня в Дохе США при поддержке Катара и Египта представили обеим сторонам предложение, сокращающее пробелы и основанное на принципах, которые определил президент (США - ред.) Джо Байден 31 мая, и резолюции 2735 Совета Безопасности ООН", - сообщается в заявлении.
В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями.
Стороны также сообщили, что их технические группы в ближайшие дни продолжат работу над деталями, включая меры по выполнению гуманитарных частей соглашения и вопросы, касающиеся израильских пленных в секторе Газа и палестинских заключенных в Израиле.
В четверг и пятницу в Дохе проходили переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия.
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В миреКатарСШАЕгипетСектор ГазаИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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