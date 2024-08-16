https://ria.ru/20240816/forum-festival-1966496462.html

О роли ИИ в экономике расскажут на лекции форума-фестиваля "Москва 2030"

О роли ИИ в экономике расскажут на лекции форума-фестиваля "Москва 2030" - РИА Новости, 16.08.2024

О роли ИИ в экономике расскажут на лекции форума-фестиваля "Москва 2030"

Для гостей форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" пройдет открытая лекция "Экономика будущего: заменит ли искусственный интеллект человека?", ее... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T09:15

2024-08-16T09:15

2024-08-16T09:15

москва

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МОСКВА, 16 августа - РИА Новости. Для гостей форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" пройдет открытая лекция "Экономика будущего: заменит ли искусственный интеллект человека?", ее проведут 20 августа в малом амфитеатре парка "Зарядье", рассказали в департаменте экономической политики и развития города Москвы.В столице реализуется свыше 90 решений с применением искусственного интеллекта, подчеркнули в пресс-релизе. В нем отмечается, что на мероприятии посетители узнают о влиянии ИИ и нейросетей на развитие города, а также о технологиях будущего и возможностях, которые в настоящее время доступны горожанам и бизнесу.Спикерами заявлены директор по стратегическому маркетингу компании "Яндекс" и профессор ИТМО Андрей Себрант, начальник лаборатории робототехники Курчатовского института Валерий Карпов, директор департамента анализа данных, цифровых решений и технологий в здравоохранении Московского центра инновационных технологий в здравоохранении Елизавета Прокофьева, а также партнер и коммерческий директор подразделения digital-интеграции Notamedia Алексей Власов, отмечается в сообщении. Модератором лекции выступит профессор департамента бизнес-информатики Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Михаил Комаров.Начало полуторачасовой лекции запланировано на 18:00, ее смогут посетить все желающие, следует из пресс-релиза.Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет более чем на 30 площадках разных районов столицы. Он представит главные инновации и достижения во всех сферах жизни столицы. С 1 августа по 8 сентября в рамках форума проводятся культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия на тему развития города.

https://ria.ru/20240815/vystavka-1966469948.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва