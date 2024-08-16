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В Финляндии заявили, что не видят условий для открытия границы с Россией - РИА Новости, 16.08.2024
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20:10 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/finljandija-1966688176.html
В Финляндии заявили, что не видят условий для открытия границы с Россией
В Финляндии заявили, что не видят условий для открытия границы с Россией - РИА Новости, 16.08.2024
В Финляндии заявили, что не видят условий для открытия границы с Россией
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что на данный момент нет условий для открытия границы с Россией. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T20:10
2024-08-16T20:10
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что на данный момент нет условий для открытия границы с Россией. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению Хельсинки до дальнейшего уведомления. "Открытие границы было бы в наших общих интересах, но сейчас для этого нет условий", - сказал он в эфире телеканала MTV. По словам Орпо, у финских властей должна быть уверенность в том, что Россия "не направит на границу людей", чьи документы не в порядке. По оценкам властей Финляндии, ситуация с безопасностью на границе не изменилась. Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен допустила, что вопрос открытия границы с Россией могут рассмотреть осенью. Власти Финляндии ранее обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес Москвы в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20240813/les-1965287412.html
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в мире, россия, финляндия, москва, петтери орпо, дмитрий песков, мария захарова
В мире, Россия, Финляндия, Москва, Петтери Орпо, Дмитрий Песков, Мария Захарова
В Финляндии заявили, что не видят условий для открытия границы с Россией

Премьер Финляндии Орпо: нет условий для открытия границы с Россией

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГраница России и Финляндии
Граница России и Финляндии - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Граница России и Финляндии . Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что на данный момент нет условий для открытия границы с Россией.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению Хельсинки до дальнейшего уведомления.
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"Открытие границы было бы в наших общих интересах, но сейчас для этого нет условий", - сказал он в эфире телеканала MTV.
По словам Орпо, у финских властей должна быть уверенность в том, что Россия "не направит на границу людей", чьи документы не в порядке. По оценкам властей Финляндии, ситуация с безопасностью на границе не изменилась.
Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен допустила, что вопрос открытия границы с Россией могут рассмотреть осенью.
Власти Финляндии ранее обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес Москвы в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада.
Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
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