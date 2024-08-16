https://ria.ru/20240816/evtanaziya-1966592632.html

В Гренобле задержали активистов, которые хотели помочь умереть пенсионерке

В Гренобле задержали активистов, которые хотели помочь умереть пенсионерке - РИА Новости, 16.08.2024

В Гренобле задержали активистов, которые хотели помочь умереть пенсионерке

Полиция Гренобля задержала двух пожилых активистов движения за легализацию эвтаназии, которые дали 91-летней женщине таблетки, чтобы помочь ей уйти из жизни,... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T13:55

2024-08-16T13:55

2024-08-16T13:55

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Полиция Гренобля задержала двух пожилых активистов движения за легализацию эвтаназии, которые дали 91-летней женщине таблетки, чтобы помочь ей уйти из жизни, сообщила газета Parisien со ссылкой на прокуратуру города. "В полицию обратился сын 91-летней женщины, который сообщил, что двое человек, которые пришли к ней домой, хотели убить его мать", - сказано в сообщении. Женщина проглотила таблетки, однако ее сразу же стошнило. Задержанные, мужчина и женщина в возрасте 81 года, являются активистами ассоциации Ultime liberte, которая выступает за легализацию добровольной эвтаназии. Они были взяты под стражу за "незаконное осуществление фармацевтической деятельности" и "призывы к использованию препаратов, предназначенных для самоубийства", пишет газета. В настоящее время эвтаназия во Франции запрещена. Законопроект о легализации "строго контролируемой помощи в самоубийстве" начали обсуждать в парламенте весной, однако депутаты не успели прийти к какому-либо решению из-за роспуска нижней палаты в июне.

https://ria.ru/20220707/grenobl-1801085218.html

https://ria.ru/20240503/belgiya-1943731632.html

гренобль

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, гренобль, франция