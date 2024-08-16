Рейтинг@Mail.ru
В Гренобле задержали активистов, которые хотели помочь умереть пенсионерке - РИА Новости, 16.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:55 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/evtanaziya-1966592632.html
В Гренобле задержали активистов, которые хотели помочь умереть пенсионерке
В Гренобле задержали активистов, которые хотели помочь умереть пенсионерке - РИА Новости, 16.08.2024
В Гренобле задержали активистов, которые хотели помочь умереть пенсионерке
Полиция Гренобля задержала двух пожилых активистов движения за легализацию эвтаназии, которые дали 91-летней женщине таблетки, чтобы помочь ей уйти из жизни,... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T13:55
2024-08-16T13:55
в мире
гренобль
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/25180/74/251807405_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_2b7cedbd01ae5abc6145e4f59876e1f2.jpg
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Полиция Гренобля задержала двух пожилых активистов движения за легализацию эвтаназии, которые дали 91-летней женщине таблетки, чтобы помочь ей уйти из жизни, сообщила газета Parisien со ссылкой на прокуратуру города. "В полицию обратился сын 91-летней женщины, который сообщил, что двое человек, которые пришли к ней домой, хотели убить его мать", - сказано в сообщении. Женщина проглотила таблетки, однако ее сразу же стошнило. Задержанные, мужчина и женщина в возрасте 81 года, являются активистами ассоциации Ultime liberte, которая выступает за легализацию добровольной эвтаназии. Они были взяты под стражу за "незаконное осуществление фармацевтической деятельности" и "призывы к использованию препаратов, предназначенных для самоубийства", пишет газета. В настоящее время эвтаназия во Франции запрещена. Законопроект о легализации "строго контролируемой помощи в самоубийстве" начали обсуждать в парламенте весной, однако депутаты не успели прийти к какому-либо решению из-за роспуска нижней палаты в июне.
https://ria.ru/20220707/grenobl-1801085218.html
https://ria.ru/20240503/belgiya-1943731632.html
гренобль
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/25180/74/251807405_113:0:1442:997_1920x0_80_0_0_a7e22c2391b2c077b9bb238c7e473160.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренобль, франция
В мире, Гренобль, Франция
В Гренобле задержали активистов, которые хотели помочь умереть пенсионерке

В Гренобле двух активистов задержали за попытку помочь умереть 91-летней женщине

© РИА Новости / Татьяна КоробейникВид на Гренобль
Вид на Гренобль - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Татьяна Коробейник
Вид на Гренобль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Полиция Гренобля задержала двух пожилых активистов движения за легализацию эвтаназии, которые дали 91-летней женщине таблетки, чтобы помочь ей уйти из жизни, сообщила газета Parisien со ссылкой на прокуратуру города.
"В полицию обратился сын 91-летней женщины, который сообщил, что двое человек, которые пришли к ней домой, хотели убить его мать", - сказано в сообщении.
Сотрудник полиции во Франции - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
В центре Гренобля полиция застрелила мужчину с автоматом Калашникова
7 июля 2022, 22:08
Женщина проглотила таблетки, однако ее сразу же стошнило.
Задержанные, мужчина и женщина в возрасте 81 года, являются активистами ассоциации Ultime liberte, которая выступает за легализацию добровольной эвтаназии. Они были взяты под стражу за "незаконное осуществление фармацевтической деятельности" и "призывы к использованию препаратов, предназначенных для самоубийства", пишет газета.
В настоящее время эвтаназия во Франции запрещена. Законопроект о легализации "строго контролируемой помощи в самоубийстве" начали обсуждать в парламенте весной, однако депутаты не успели прийти к какому-либо решению из-за роспуска нижней палаты в июне.
Иво Поппе во время заседания суда присяжных в Брюгге, Бельгия - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
В Бельгии вышел из тюрьмы "дьякон смерти", убивший не менее десяти человек
3 мая, 17:00
 
В миреГренобльФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала