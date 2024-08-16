В Гренобле задержали активистов, которые хотели помочь умереть пенсионерке
В Гренобле двух активистов задержали за попытку помочь умереть 91-летней женщине
Вид на Гренобль. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Полиция Гренобля задержала двух пожилых активистов движения за легализацию эвтаназии, которые дали 91-летней женщине таблетки, чтобы помочь ей уйти из жизни, сообщила газета Parisien со ссылкой на прокуратуру города.
"В полицию обратился сын 91-летней женщины, который сообщил, что двое человек, которые пришли к ней домой, хотели убить его мать", - сказано в сообщении.
В центре Гренобля полиция застрелила мужчину с автоматом Калашникова
7 июля 2022, 22:08
Женщина проглотила таблетки, однако ее сразу же стошнило.
Задержанные, мужчина и женщина в возрасте 81 года, являются активистами ассоциации Ultime liberte, которая выступает за легализацию добровольной эвтаназии. Они были взяты под стражу за "незаконное осуществление фармацевтической деятельности" и "призывы к использованию препаратов, предназначенных для самоубийства", пишет газета.
В настоящее время эвтаназия во Франции запрещена. Законопроект о легализации "строго контролируемой помощи в самоубийстве" начали обсуждать в парламенте весной, однако депутаты не успели прийти к какому-либо решению из-за роспуска нижней палаты в июне.