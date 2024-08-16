https://ria.ru/20240816/evakuatsiya-1966657039.html
МВД Украины готово эвакуировать еще 25 тысяч жителей Сумской области
МВД Украины готово эвакуировать еще 25 тысяч жителей Сумской области - РИА Новости, 16.08.2024
МВД Украины готово эвакуировать еще 25 тысяч жителей Сумской области
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил о готовности ведомства эвакуировать из приграничных районов Сумской области еще 25 тысяч жителей, не... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T17:35
2024-08-16T17:35
2024-08-16T17:35
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сумская область
украина
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игорь клименко
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил о готовности ведомства эвакуировать из приграничных районов Сумской области еще 25 тысяч жителей, не исключил вероятности принятия решения о принудительной эвакуации. Генштаб ВСУ 13 августа заявил о введении запрета на перемещение "всех категорий граждан" в 20-километровой приграничной зоне в Сумской области. Решение аргументируется возросшей интенсивностью боевых действий. Украинский министр внутренних дел 14 августа заявил, что первоочередной эвакуации из граничащей с Россией Сумской области подлежат жители 183 населенных пунктов. "Эвакуирована 21 тысяча граждан, которые проживают в приграничной зоне Сумской обл. Мы готовы к эвакуации ещё 25 тысяч лиц", - сказал Клименко в эфире всеукраинского телемарафона. При этом он не исключил, что может быть объявлена принудительная эвакуация. "Если будет ситуация того требовать, мы готовимся к любым действиям. И технически, и персонал готовим...Мы рассматриваем любой сценарий", - добавил Клименко. Сумская область расположена на севере Украины, граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая его с российской Суджей.
https://ria.ru/20240816/mediki-1966620870.html
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в мире, сумская область, украина, россия, игорь клименко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Украина, Россия, Игорь Клименко, Вооруженные силы Украины
МВД Украины готово эвакуировать еще 25 тысяч жителей Сумской области
МВД Украины готово к эвакуации жителей приграничных районов Сумской области