https://ria.ru/20240816/evakuatsiya-1966521635.html

Из Глушковского района Курской области эвакуировали группу людей

Из Глушковского района Курской области эвакуировали группу людей - РИА Новости, 16.08.2024

Из Глушковского района Курской области эвакуировали группу людей

Волонтеры "Народного фронта" эвакуировали 11 человек и собаку из Глушковского района Курской области, где поздно вечером в среду была объявлена обязательная... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T07:44

2024-08-16T07:44

2024-08-16T07:44

россия

курская область

глушковский район

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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КУРСК, 16 авг - РИА Новости. Волонтеры "Народного фронта" эвакуировали 11 человек и собаку из Глушковского района Курской области, где поздно вечером в среду была объявлена обязательная эвакуация, передаёт корреспондент РИА Новости. Волонтеры посетили район на своих машинах и вывезли 11 человек, в основном старшего и пожилого возраста. Также они вывезли собаку, которой дали кличку Братан. "Она просто бегала по улице, видимо, ее отпустил кто-то из хозяев, кто уезжал из района, но не смог взять с собой собаку. В таких случаях собак отвязывают, чтобы они не умерли на привязи с голоду", - пояснил агентству один из волонтеров. Заместитель руководителя исполкома "Народного фронта" и руководитель его молодёжного крыла Владимир Тараненко рассказал РИА Новости, что волонтеры движения ежедневно ездят в опасные районы для эвакуации местных жителей. "Постоянно (во время поездок) и дрон-анализатор пищит, слышны "прилеты", но людям нужно помочь", - пояснил Тараненко. По его словам, в основном волонтеры работают по заявкам: дети пожилых родителей или просто неравнодушные соседи сообщают им адреса тех, кого нужно вывезти. "Это и семьи с детьми, люди преклонного возраста, маломобильные лежачие - всех без исключения стараемся эвакуировать. К сожалению, не у всех есть свой транспорт", - рассказал он. По его словам, люди относятся к их деятельности с большой благодарностью. Волонтеры доставляют их в распределительный центр, где местные власти их регистрируют и при необходимости определяют в один из пунктов временного размещения. Среди тех, кого волонтеры вывезли на этот раз - пожилая пара из села Кобылки Глушковского района. "У нас пока тихо, но раз власти приняли такое решение, то мы поехали", - рассказал РИА Новости мужчина. За эвакуированными должен приехать из Москвы их сын. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

https://ria.ru/20240816/marochko-1966521269.html

https://ria.ru/20240816/ssha-1966515177.html

россия

курская область

глушковский район

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россия, курская область, глушковский район, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины