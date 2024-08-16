https://ria.ru/20240816/evakuatsiya-1966521635.html
Из Глушковского района Курской области эвакуировали группу людей
Из Глушковского района Курской области эвакуировали группу людей - РИА Новости, 16.08.2024
Из Глушковского района Курской области эвакуировали группу людей
Волонтеры "Народного фронта" эвакуировали 11 человек и собаку из Глушковского района Курской области, где поздно вечером в среду была объявлена обязательная... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T07:44
2024-08-16T07:44
2024-08-16T07:44
россия
курская область
глушковский район
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965666072_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_17eddaf7530d4ad301f63199bd0e5a64.jpg
КУРСК, 16 авг - РИА Новости. Волонтеры "Народного фронта" эвакуировали 11 человек и собаку из Глушковского района Курской области, где поздно вечером в среду была объявлена обязательная эвакуация, передаёт корреспондент РИА Новости. Волонтеры посетили район на своих машинах и вывезли 11 человек, в основном старшего и пожилого возраста. Также они вывезли собаку, которой дали кличку Братан. "Она просто бегала по улице, видимо, ее отпустил кто-то из хозяев, кто уезжал из района, но не смог взять с собой собаку. В таких случаях собак отвязывают, чтобы они не умерли на привязи с голоду", - пояснил агентству один из волонтеров. Заместитель руководителя исполкома "Народного фронта" и руководитель его молодёжного крыла Владимир Тараненко рассказал РИА Новости, что волонтеры движения ежедневно ездят в опасные районы для эвакуации местных жителей. "Постоянно (во время поездок) и дрон-анализатор пищит, слышны "прилеты", но людям нужно помочь", - пояснил Тараненко. По его словам, в основном волонтеры работают по заявкам: дети пожилых родителей или просто неравнодушные соседи сообщают им адреса тех, кого нужно вывезти. "Это и семьи с детьми, люди преклонного возраста, маломобильные лежачие - всех без исключения стараемся эвакуировать. К сожалению, не у всех есть свой транспорт", - рассказал он. По его словам, люди относятся к их деятельности с большой благодарностью. Волонтеры доставляют их в распределительный центр, где местные власти их регистрируют и при необходимости определяют в один из пунктов временного размещения. Среди тех, кого волонтеры вывезли на этот раз - пожилая пара из села Кобылки Глушковского района. "У нас пока тихо, но раз власти приняли такое решение, то мы поехали", - рассказал РИА Новости мужчина. За эвакуированными должен приехать из Москвы их сын. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html
https://ria.ru/20240816/marochko-1966521269.html
https://ria.ru/20240816/ssha-1966515177.html
россия
курская область
глушковский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965666072_331:0:3060:2047_1920x0_80_0_0_c93db23b212762bf89d7d285504033eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, глушковский район, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Глушковский район, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Из Глушковского района Курской области эвакуировали группу людей
"Народный фронт" эвакуировал группу людей из Глушковского района Курской области
КУРСК, 16 авг - РИА Новости. Волонтеры "Народного фронта" эвакуировали 11 человек и собаку из Глушковского района Курской области, где поздно вечером в среду была объявлена обязательная эвакуация, передаёт корреспондент РИА Новости.
Волонтеры посетили район на своих машинах и вывезли 11 человек, в основном старшего и пожилого возраста. Также они вывезли собаку, которой дали кличку Братан. "Она просто бегала по улице, видимо, ее отпустил кто-то из хозяев, кто уезжал из района, но не смог взять с собой собаку. В таких случаях собак отвязывают, чтобы они не умерли на привязи с голоду", - пояснил агентству один из волонтеров.
Заместитель руководителя исполкома "Народного фронта" и руководитель его молодёжного крыла Владимир Тараненко рассказал РИА Новости, что волонтеры движения ежедневно ездят в опасные районы для эвакуации местных жителей.
"Постоянно (во время поездок) и дрон-анализатор пищит, слышны "прилеты", но людям нужно помочь", - пояснил Тараненко.
По его словам, в основном волонтеры работают по заявкам: дети пожилых родителей или просто неравнодушные соседи сообщают им адреса тех, кого нужно вывезти.
"Это и семьи с детьми, люди преклонного возраста, маломобильные лежачие - всех без исключения стараемся эвакуировать. К сожалению, не у всех есть свой транспорт", - рассказал он. По его словам, люди относятся к их деятельности с большой благодарностью. Волонтеры доставляют их в распределительный центр, где местные власти их регистрируют и при необходимости определяют в один из пунктов временного размещения.
Среди тех, кого волонтеры вывезли на этот раз - пожилая пара из села Кобылки Глушковского района. "У нас пока тихо, но раз власти приняли такое решение, то мы поехали", - рассказал РИА Новости мужчина. За эвакуированными должен приехать из Москвы
их сын.
Подразделения ВСУ
в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин
заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях
для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.