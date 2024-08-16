https://ria.ru/20240816/energija-1966576002.html
В Приморье предупредили о возможном скачке напряжения после подачи света
В Приморье предупредили о возможном скачке напряжения после подачи света - РИА Новости, 16.08.2024
В Приморье предупредили о возможном скачке напряжения после подачи света
Энергия постепенно возвращается жителям Приморья, включение энергоснабжения может вызвать резкий скачок напряжения, заявили власти региона в Telegram-канале. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T13:00
2024-08-16T13:00
2024-08-16T13:01
масштабное отключение света в приморье
приморский край
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132495/12/1324951275_0:170:2952:1830_1920x0_80_0_0_d3a00fe348af4520b70f1fac9de01315.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Энергия постепенно возвращается жителям Приморья, включение энергоснабжения может вызвать резкий скачок напряжения, заявили власти региона в Telegram-канале. Ранее в пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона сообщают о том, что остались без электричества. Власти сообщали, что произошло замыкание в сети 500кВт на Лучегорской ГРЭС. "Энергия постепенно возвращается жителям Приморья. Включение энергоснабжения может вызвать резкий скачок напряжения, рекомендуем отключить все приборы от сети во избежание выхода из строя", - говорится в сообщении правительства региона.
https://ria.ru/20240816/rzhd-1966558770.html
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132495/12/1324951275_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e29ca2d1a3099c717d0018cd47a06930.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
масштабное отключение света в приморье, приморский край, происшествия
Масштабное отключение света в Приморье, Приморский край, Происшествия
В Приморье предупредили о возможном скачке напряжения после подачи света
Власти Приморья: включение света может вызвать резкий скачок напряжения