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В Приморье предупредили о возможном скачке напряжения после подачи света - РИА Новости, 16.08.2024
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13:00 16.08.2024 (обновлено: 13:01 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/energija-1966576002.html
В Приморье предупредили о возможном скачке напряжения после подачи света
В Приморье предупредили о возможном скачке напряжения после подачи света - РИА Новости, 16.08.2024
В Приморье предупредили о возможном скачке напряжения после подачи света
Энергия постепенно возвращается жителям Приморья, включение энергоснабжения может вызвать резкий скачок напряжения, заявили власти региона в Telegram-канале. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T13:00
2024-08-16T13:01
масштабное отключение света в приморье
приморский край
происшествия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Энергия постепенно возвращается жителям Приморья, включение энергоснабжения может вызвать резкий скачок напряжения, заявили власти региона в Telegram-канале. Ранее в пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона сообщают о том, что остались без электричества. Власти сообщали, что произошло замыкание в сети 500кВт на Лучегорской ГРЭС. "Энергия постепенно возвращается жителям Приморья. Включение энергоснабжения может вызвать резкий скачок напряжения, рекомендуем отключить все приборы от сети во избежание выхода из строя", - говорится в сообщении правительства региона.
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масштабное отключение света в приморье, приморский край, происшествия
Масштабное отключение света в Приморье, Приморский край, Происшествия
В Приморье предупредили о возможном скачке напряжения после подачи света

Власти Приморья: включение света может вызвать резкий скачок напряжения

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМонтажник на линии электропередач
Монтажник на линии электропередач - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Монтажник на линии электропередач. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Энергия постепенно возвращается жителям Приморья, включение энергоснабжения может вызвать резкий скачок напряжения, заявили власти региона в Telegram-канале.
Ранее в пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона сообщают о том, что остались без электричества. Власти сообщали, что произошло замыкание в сети 500кВт на Лучегорской ГРЭС.
"Энергия постепенно возвращается жителям Приморья. Включение энергоснабжения может вызвать резкий скачок напряжения, рекомендуем отключить все приборы от сети во избежание выхода из строя", - говорится в сообщении правительства региона.
Поезд - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
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Масштабное отключение света в ПриморьеПриморский крайПроисшествия
 
 
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