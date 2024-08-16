https://ria.ru/20240816/energija-1966576002.html

В Приморье предупредили о возможном скачке напряжения после подачи света

В Приморье предупредили о возможном скачке напряжения после подачи света - РИА Новости, 16.08.2024

В Приморье предупредили о возможном скачке напряжения после подачи света

Энергия постепенно возвращается жителям Приморья, включение энергоснабжения может вызвать резкий скачок напряжения, заявили власти региона в Telegram-канале. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T13:00

2024-08-16T13:00

2024-08-16T13:01

масштабное отключение света в приморье

приморский край

происшествия

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Энергия постепенно возвращается жителям Приморья, включение энергоснабжения может вызвать резкий скачок напряжения, заявили власти региона в Telegram-канале. Ранее в пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона сообщают о том, что остались без электричества. Власти сообщали, что произошло замыкание в сети 500кВт на Лучегорской ГРЭС. "Энергия постепенно возвращается жителям Приморья. Включение энергоснабжения может вызвать резкий скачок напряжения, рекомендуем отключить все приборы от сети во избежание выхода из строя", - говорится в сообщении правительства региона.

https://ria.ru/20240816/rzhd-1966558770.html

приморский край

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2024

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масштабное отключение света в приморье, приморский край, происшествия