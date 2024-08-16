https://ria.ru/20240816/elektrosnabzhenie--1966629123.html

Во Владивостоке электроснабжение восстановили на 80 процентов

Во Владивостоке электроснабжение восстановили на 80 процентов - РИА Новости, 16.08.2024

Во Владивостоке электроснабжение восстановили на 80 процентов

Электроснабжение во Владивостоке восстановлено на 80%, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики и газоснабжения региона. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T16:08

2024-08-16T16:08

2024-08-16T16:13

владивосток

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

масштабное отключение света в приморье

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 16 авг - РИА Новости. Электроснабжение во Владивостоке восстановлено на 80%, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики и газоснабжения региона.В пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона жаловались, что остались без электричества. Власти сообщали, что произошло замыкание в сети 500кВт на Лучегорской ГРЭС."Во Владивостоке подключение 80% жителей", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240816/gres-1966595111.html

владивосток

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владивосток, министерство энергетики рф (минэнерго россии), масштабное отключение света в приморье, происшествия