https://ria.ru/20240816/elektrosnabzhenie--1966629123.html
Во Владивостоке электроснабжение восстановили на 80 процентов
Во Владивостоке электроснабжение восстановили на 80 процентов - РИА Новости, 16.08.2024
Во Владивостоке электроснабжение восстановили на 80 процентов
Электроснабжение во Владивостоке восстановлено на 80%, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики и газоснабжения региона. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T16:08
2024-08-16T16:08
2024-08-16T16:13
владивосток
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
масштабное отключение света в приморье
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 16 авг - РИА Новости. Электроснабжение во Владивостоке восстановлено на 80%, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики и газоснабжения региона.В пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона жаловались, что остались без электричества. Власти сообщали, что произошло замыкание в сети 500кВт на Лучегорской ГРЭС."Во Владивостоке подключение 80% жителей", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240816/gres-1966595111.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, министерство энергетики рф (минэнерго россии), масштабное отключение света в приморье, происшествия
Владивосток, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Масштабное отключение света в Приморье, Происшествия
Во Владивостоке электроснабжение восстановили на 80 процентов
Минэнерго Приморского края: во Владивостоке электроснабжение восстановили на 80%