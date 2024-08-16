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Во Владивостоке электроснабжение восстановили на 80 процентов - РИА Новости, 16.08.2024
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16:08 16.08.2024 (обновлено: 16:13 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/elektrosnabzhenie--1966629123.html
Во Владивостоке электроснабжение восстановили на 80 процентов
Во Владивостоке электроснабжение восстановили на 80 процентов - РИА Новости, 16.08.2024
Во Владивостоке электроснабжение восстановили на 80 процентов
Электроснабжение во Владивостоке восстановлено на 80%, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики и газоснабжения региона. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T16:08
2024-08-16T16:13
владивосток
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
масштабное отключение света в приморье
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 16 авг - РИА Новости. Электроснабжение во Владивостоке восстановлено на 80%, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики и газоснабжения региона.В пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона жаловались, что остались без электричества. Власти сообщали, что произошло замыкание в сети 500кВт на Лучегорской ГРЭС."Во Владивостоке подключение 80% жителей", - сказал собеседник агентства.
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владивосток, министерство энергетики рф (минэнерго россии), масштабное отключение света в приморье, происшествия
Владивосток, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Масштабное отключение света в Приморье, Происшествия
Во Владивостоке электроснабжение восстановили на 80 процентов

Минэнерго Приморского края: во Владивостоке электроснабжение восстановили на 80%

© Фото : Министерство энергетики Московской областиМонтажные работы на линии электропередач
Монтажные работы на линии электропередач - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Фото : Министерство энергетики Московской области
Монтажные работы на линии электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 16 авг - РИА Новости. Электроснабжение во Владивостоке восстановлено на 80%, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики и газоснабжения региона.
В пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона жаловались, что остались без электричества. Власти сообщали, что произошло замыкание в сети 500кВт на Лучегорской ГРЭС.
«
"Во Владивостоке подключение 80% жителей", - сказал собеседник агентства.
Сотрудник в турбинном зале ГРЭС - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Приморская ГРЭС восстановила работу в штатном режиме
Вчера, 14:01
 
ВладивостокМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Масштабное отключение света в ПриморьеПроисшествия
 
 
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