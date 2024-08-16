https://ria.ru/20240816/ekvador-1966540449.html

Президент Эквадора обвинил вице-президента в предательстве

Президент Эквадора обвинил вице-президента в предательстве - РИА Новости, 16.08.2024

Президент Эквадора обвинил вице-президента в предательстве

Президент Эквадора Даниэль Нобоа на своей странице в соцсети X обвинил вице-президента страны Веронику Абад в предательстве и попытке помешать ему участвовать в РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T10:34

2024-08-16T10:34

2024-08-16T10:35

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент Эквадора Даниэль Нобоа на своей странице в соцсети X обвинил вице-президента страны Веронику Абад в предательстве и попытке помешать ему участвовать в следующих выборах. "Она хочет отстранить президента Республики от власти, чтобы самой занять этот пост… И не только:… хотят, чтобы я выбыл из предвыборной гонки. Очевидно, что вице-президент играет роль в гораздо более крупном заговоре. Только так можно объяснить покровительство, которое она получила от других партий и политических деятелей… Мы будем бороться против этого предательства воли народа, и будьте уверены, мы встретимся на выборах", - говорится в заявлении президента. Местное издание Metro напоминает, что заявлению президента предшествовала подача жалобы со стороны Абад в Трибунал по избирательным спорам (TCE). В нем вице-президент обвинила главу государства в политическом насилии на гендерной почве, потребовала денежного штрафа и отстранения Нобоа от власти. Если трибунал удовлетворит ее жалобу, президента могут сместить и лишить политических прав на четыре года. В апреле этого года сообщалось, что МИД Эквадора примет меры в отношении вице-президента Вероники Абад, раскритиковавшей власти страны после ареста ее сына по подозрению в торговле влиянием. В настоящее время вице-президент Абад находится в Израиле в качестве посла мира для содействия в урегулировании палестино-израильского конфликта. Она не раз резко критиковала решение президента Эквадора Даниэля Нобоа назначить ее послом, открыто высказывала свое недовольство и заявляла, что глава государства "без сомнения хочет, чтобы я была подальше". В конце января издание Primicias сообщило, что МИД Эквадора запретил Абад общаться с прессой без согласования после ее критики в адрес президента страны, которую она высказала в интервью колумбийскому радио.

https://ria.ru/20240118/prokuror-1921964464.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, эквадор, израиль