https://ria.ru/20240816/efimov-1966497013.html

Ефимов: инвестор из Краснодара реорганизует участок на северо-западе Москвы

Ефимов: инвестор из Краснодара реорганизует участок на северо-западе Москвы - РИА Новости, 16.08.2024

Ефимов: инвестор из Краснодара реорганизует участок на северо-западе Москвы

Власти Москвы заключили с инвестором из Краснодара договор о реорганизации участка в районе Строгино по программе комплексного развития территорий (КРТ),... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T09:08

2024-08-16T09:08

2024-08-16T09:08

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 16 августа - РИА Новости. Власти Москвы заключили с инвестором из Краснодара договор о реорганизации участка в районе Строгино по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."В рамках проекта на территории площадью 4,78 гектара построят 44,92 тысячи квадратных метров недвижимости. Инвестиции в развитие площадки составят около 9 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект после реализации – 461 миллион рублей. В итоге будет создано более 1,1 тысячи рабочих мест", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.По результатам торгов право на КРТ участка заключили с ООО "АВА Дон", входящая в инвестиционно-строительный холдинг из Краснодара AVA Group, уточняется в сообщении. Из него следует, что компания реорганизует неэффективно используемый участок на северо-западе столицы между МКАД и улицей Таллинской."В течение четырех лет на площадке, подлежащей редевелопменту, появится современный общественно-деловой квартал с магазинами, отделениями банков, кафе, ресторанами и развлекательными центрами. На участке проложат улично-дорожную сеть и проведут благоустройство", – подчеркнул глава департамента городского имущества Максим Гаман. Он добавил, что в настоящее время инвестор выполняет подготовку документации по планировке территории, чтобы начать проектирование и строительство.В Москве благодаря программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20240815/efimov-1966326262.html

https://ria.ru/20240815/efimov-1966352837.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы