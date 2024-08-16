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Ефимов: инвестор из Краснодара реорганизует участок на северо-западе Москвы - РИА Новости, 16.08.2024
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09:08 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/efimov-1966497013.html
Ефимов: инвестор из Краснодара реорганизует участок на северо-западе Москвы
Ефимов: инвестор из Краснодара реорганизует участок на северо-западе Москвы - РИА Новости, 16.08.2024
Ефимов: инвестор из Краснодара реорганизует участок на северо-западе Москвы
Власти Москвы заключили с инвестором из Краснодара договор о реорганизации участка в районе Строгино по программе комплексного развития территорий (КРТ),... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T09:08
2024-08-16T09:08
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 16 августа - РИА Новости. Власти Москвы заключили с инвестором из Краснодара договор о реорганизации участка в районе Строгино по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."В рамках проекта на территории площадью 4,78 гектара построят 44,92 тысячи квадратных метров недвижимости. Инвестиции в развитие площадки составят около 9 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект после реализации – 461 миллион рублей. В итоге будет создано более 1,1 тысячи рабочих мест", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.По результатам торгов право на КРТ участка заключили с ООО "АВА Дон", входящая в инвестиционно-строительный холдинг из Краснодара AVA Group, уточняется в сообщении. Из него следует, что компания реорганизует неэффективно используемый участок на северо-западе столицы между МКАД и улицей Таллинской."В течение четырех лет на площадке, подлежащей редевелопменту, появится современный общественно-деловой квартал с магазинами, отделениями банков, кафе, ресторанами и развлекательными центрами. На участке проложат улично-дорожную сеть и проведут благоустройство", – подчеркнул глава департамента городского имущества Максим Гаман. Он добавил, что в настоящее время инвестор выполняет подготовку документации по планировке территории, чтобы начать проектирование и строительство.В Москве благодаря программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20240815/efimov-1966326262.html
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: инвестор из Краснодара реорганизует участок на северо-западе Москвы

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 августа - РИА Новости. Власти Москвы заключили с инвестором из Краснодара договор о реорганизации участка в районе Строгино по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«
"В рамках проекта на территории площадью 4,78 гектара построят 44,92 тысячи квадратных метров недвижимости. Инвестиции в развитие площадки составят около 9 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект после реализации – 461 миллион рублей. В итоге будет создано более 1,1 тысячи рабочих мест", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
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По результатам торгов право на КРТ участка заключили с ООО "АВА Дон", входящая в инвестиционно-строительный холдинг из Краснодара AVA Group, уточняется в сообщении. Из него следует, что компания реорганизует неэффективно используемый участок на северо-западе столицы между МКАД и улицей Таллинской.
"В течение четырех лет на площадке, подлежащей редевелопменту, появится современный общественно-деловой квартал с магазинами, отделениями банков, кафе, ресторанами и развлекательными центрами. На участке проложат улично-дорожную сеть и проведут благоустройство", – подчеркнул глава департамента городского имущества Максим Гаман. Он добавил, что в настоящее время инвестор выполняет подготовку документации по планировке территории, чтобы начать проектирование и строительство.
В Москве благодаря программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.
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