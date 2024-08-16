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"Массовое уничтожение". В США заявили о тяжелой ситуации под Курском - РИА Новости, 16.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:02 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/dzhonson-1966662617.html
"Массовое уничтожение". В США заявили о тяжелой ситуации под Курском
"Массовое уничтожение". В США заявили о тяжелой ситуации под Курском - РИА Новости, 16.08.2024
"Массовое уничтожение". В США заявили о тяжелой ситуации под Курском
ВСУ несут огромные потери в человеческих и военно-технических ресурсах в Курской области, и Запад уже не поможет Киеву их восполнить, заявил бывший сотрудник... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T18:02
2024-08-16T18:02
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
киев
украина
стивен гарднер
сергей лавров
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. ВСУ несут огромные потери в человеческих и военно-технических ресурсах в Курской области, и Запад уже не поможет Киеву их восполнить, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру."Происходит массовое уничтожение ВСУ. Уничтожено 30% вторгшихся сил, еще 20% ранено и 10% взято в плен. Ситуация выходит из-под контроля", — заявил эксперт.По его словам, уничтожение техники, которую НАТО отправила на Украину, наглядно демонстрирует, что Запад достиг предела своих возможностей."Масштаб потерь техники у Киева катастрофический, и они не могут их восполнить &lt;…&gt; Мы видим ограниченность военной мощи Запада, и это происходит в тот момент, когда растет спрос на западные военные ресурсы для отправки на Ближний Восток", — утверждает он.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20240816/zelenskiy-1966632468.html
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в мире, курская область, киев, украина, стивен гарднер, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Киев, Украина, Стивен Гарднер, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Массовое уничтожение". В США заявили о тяжелой ситуации под Курском

Джонсон: огромные потери ВСУ под Курском раскрыли ограниченные возможности НАТО

© Фото : соцсетиУничтоженная в Курской области техника ВСУ
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Фото : соцсети
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. ВСУ несут огромные потери в человеческих и военно-технических ресурсах в Курской области, и Запад уже не поможет Киеву их восполнить, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
"Происходит массовое уничтожение ВСУ. Уничтожено 30% вторгшихся сил, еще 20% ранено и 10% взято в плен. Ситуация выходит из-под контроля", — заявил эксперт.
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По его словам, уничтожение техники, которую НАТО отправила на Украину, наглядно демонстрирует, что Запад достиг предела своих возможностей.
"Масштаб потерь техники у Киева катастрофический, и они не могут их восполнить <…> Мы видим ограниченность военной мощи Запада, и это происходит в тот момент, когда растет спрос на западные военные ресурсы для отправки на Ближний Восток", — утверждает он.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьКиевУкраинаСтивен ГарднерСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТОЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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