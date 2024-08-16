"Массовое уничтожение". В США заявили о тяжелой ситуации под Курском
Джонсон: огромные потери ВСУ под Курском раскрыли ограниченные возможности НАТО
© Фото : соцсетиУничтоженная в Курской области техника ВСУ
© Фото : соцсети
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. ВСУ несут огромные потери в человеческих и военно-технических ресурсах в Курской области, и Запад уже не поможет Киеву их восполнить, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
"Происходит массовое уничтожение ВСУ. Уничтожено 30% вторгшихся сил, еще 20% ранено и 10% взято в плен. Ситуация выходит из-под контроля", — заявил эксперт.
По его словам, уничтожение техники, которую НАТО отправила на Украину, наглядно демонстрирует, что Запад достиг предела своих возможностей.
"Масштаб потерь техники у Киева катастрофический, и они не могут их восполнить <…> Мы видим ограниченность военной мощи Запада, и это происходит в тот момент, когда растет спрос на западные военные ресурсы для отправки на Ближний Восток", — утверждает он.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.