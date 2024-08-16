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В Курской области дружинники помогают эвакуировать пожилых людей - РИА Новости, 16.08.2024
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14:21 16.08.2024 (обновлено: 14:27 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/druzhinniki-1966600437.html
В Курской области дружинники помогают эвакуировать пожилых людей
В Курской области дружинники помогают эвакуировать пожилых людей - РИА Новости, 16.08.2024
В Курской области дружинники помогают эвакуировать пожилых людей
Дружинники из народной дружины курского центра "Патриот" помогают выехать пожилым людям из приграничного Глушковского района, вынося на руках из домов, сообщил... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T14:21
2024-08-16T14:27
россия
курская область
глушковский район
алексей смирнов (политик)
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
патриот
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ВОРОНЕЖ, 16 авг - РИА Новости. Дружинники из народной дружины курского центра "Патриот" помогают выехать пожилым людям из приграничного Глушковского района, вынося на руках из домов, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. На кадрах, которые опубликованы в Telegram-канале Смирнова, дружинники выводят под руки пожилого мужчину и помогают ему сесть в машину. Второй дружинник выносит на руках пожилую женщину и сажает её в машину. Также на кадрах есть ребёнок, который рассказывает, что собирается забрать с собой кошек. "Дружинники ДНД Курского центра "Патриот" вывозят мирных жителей. Парни выносят пожилых людей на руках, наш курский мальчишка собирает в дорогу кошек и рассказывает об обстрелах дронами ВСУ жилых домов. Рвут сердце эти кадры. Но главное – живы! Задача выполнена. Спасибо, мужики! Работаем дальше", — написал Смирнов. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240814/evakuatsiya-1966276255.html
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россия
курская область
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россия, курская область, глушковский район, алексей смирнов (политик) , владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, патриот
Россия, Курская область, Глушковский район, Алексей Смирнов (политик) , Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Патриот
В Курской области дружинники помогают эвакуировать пожилых людей

Врио губернатора Смирнов: курские дружинники вывозят пожилых людей из домов

© Алексей Смирнов/TelegramДружинники ДНД Курского центра "Патриот" вывозят мирных жителей Глушковского района
Дружинники ДНД Курского центра Патриот вывозят мирных жителей Глушковского района - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Алексей Смирнов/Telegram
Дружинники ДНД Курского центра "Патриот" вывозят мирных жителей Глушковского района
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 16 авг - РИА Новости. Дружинники из народной дружины курского центра "Патриот" помогают выехать пожилым людям из приграничного Глушковского района, вынося на руках из домов, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.
На кадрах, которые опубликованы в Telegram-канале Смирнова, дружинники выводят под руки пожилого мужчину и помогают ему сесть в машину. Второй дружинник выносит на руках пожилую женщину и сажает её в машину. Также на кадрах есть ребёнок, который рассказывает, что собирается забрать с собой кошек.
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"Дружинники ДНД Курского центра "Патриот" вывозят мирных жителей. Парни выносят пожилых людей на руках, наш курский мальчишка собирает в дорогу кошек и рассказывает об обстрелах дронами ВСУ жилых домов. Рвут сердце эти кадры. Но главное – живы! Задача выполнена. Спасибо, мужики! Работаем дальше", — написал Смирнов.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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РоссияКурская областьГлушковский районАлексей Смирнов (политик)Владимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныПатриот
 
 
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