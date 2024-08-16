https://ria.ru/20240816/dotkom-1966588193.html

Ким Дотком заявил, что рад возможности раздражать Украину и ЦРУ

Ким Дотком заявил, что рад возможности раздражать Украину и ЦРУ - РИА Новости, 16.08.2024

Ким Дотком заявил, что рад возможности раздражать Украину и ЦРУ

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил, что рад, что может раздражать Украину, Израиль и ЦРУ своим... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T13:42

2024-08-16T13:42

2024-08-16T13:43

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фбр

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ДЖАКАРТА, 16 авг - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил, что рад, что может раздражать Украину, Израиль и ЦРУ своим контентом. Накануне власти Новой Зеландии приняли решение об экстрадиции в США немецко-финского предпринимателя Кима Доткома, который ранее попадал в поле внимания ФБР, в том числе был задержан по запросу бюро и обвинялся в рэкете, отмывании денег и мошенничестве. США требуют его выдачи из Новой Зеландии, где он проживает с 2010 года и продолжает судебную тяжбу против экстрадиции. "Интересный факт: Израиль, Украина и ЦРУ управляют тремя крупнейшими бот-сетями в соцсети X. Они спамят в ответах на мои посты, чтобы отпраздновать решение об экстрадиции. Это делает меня счастливым. Это означает, что мой контент их чрезвычайно раздражает. Спасибо, что сообщили мне об этом. Дальше будет больше", - написал Дотком в X. Ранее, комментируя решение властей Новой Зеландии о его экстрадиции в США, предприниматель заявил, что у него есть план, и призвал свою аудиторию не волноваться. Национальное радио RNZ сообщало, что Дотком может обжаловать решение об экстрадиции. По данным радио, он намерен воспользоваться этой возможностью. Файлообменник Кима Доткома megaupload.com - один из крупнейших - был закрыт в США в 2012 году. В ответ на его закрытие хакерская группировка Anonymous на время вывела из строя сайты минюста США, ФБР и несколько ресурсов кинематографической и музыкальной индустрии, в том числе сайты компаний BMI и Universal Music.

https://ria.ru/20240815/osnovatel-1966371360.html

https://ria.ru/20240710/bloger-1958656139.html

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новая зеландия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, сша, новая зеландия, украина, центральное разведывательное управление (цру), фбр, megaupload