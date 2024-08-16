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Бизнесмен Дотком обвинил Украину, США и Израиль в спам-атаке - РИА Новости, 16.08.2024
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12:46 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/dotkom-1966573387.html
Бизнесмен Дотком обвинил Украину, США и Израиль в спам-атаке
Бизнесмен Дотком обвинил Украину, США и Израиль в спам-атаке - РИА Новости, 16.08.2024
Бизнесмен Дотком обвинил Украину, США и Израиль в спам-атаке
Немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega, Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил соцсети X, что Украина, США и Израиль РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T12:46
2024-08-16T12:46
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega, Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил соцсети X, что Украина, США и Израиль устроили спам-атаку на его публикации, "празднуя" решение Новой Зеландии об экстрадиции бизнесмена в США. Накануне власти Новой Зеландии приняли решение об экстрадиции в США немецко-финского предпринимателя Кима Доткома, который ранее попадал в поле внимания ФБР, в том числе был задержан по запросу бюро и обвинялся в рэкете, отмывании денег и мошенничестве. США требуют его выдачи из Новой Зеландии, где он проживает с 2010 года и продолжает судебную тяжбу против экстрадиции. "Израиль, Украина и ЦРУ управляют тремя крупнейшими бот-сетями на (платформе - ред.) X. Они спамят в ответах на мои публикации, чтобы отпраздновать решение об экстрадиции", - написал Дотком на своей странице. Он добавил, что это делает его счастливым, поскольку это означает, что его контент их "чрезвычайно раздражает". Ранее Дотком, комментируя решение властей Новой Зеландии о его экстрадиции в США, заявил, что у него есть план, и призвал свою аудиторию не волноваться. Файлообменник Кима Доткома megaupload.com - один из крупнейших - был закрыт в США в 2012 году. В ответ на его закрытие хакерская группировка Anonymous на время вывела из строя сайты минюста США, ФБР и несколько ресурсов кинематографической и музыкальной индустрии, в том числе сайты компаний BMI и Universal Music.
https://ria.ru/20240813/ukraina-1966035862.html
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в мире, сша, новая зеландия, украина, фбр, центральное разведывательное управление (цру), израиль
В мире, США, Новая Зеландия, Украина, ФБР, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Израиль
Бизнесмен Дотком обвинил Украину, США и Израиль в спам-атаке

Дотком: Израиль, Украина и ЦРУ устроили спам-атаку в соцсети X

© AP Photo / New Zealand Herald/Mark MitchellКим Дотком
Ким Дотком - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© AP Photo / New Zealand Herald/Mark Mitchell
Ким Дотком. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega, Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил соцсети X, что Украина, США и Израиль устроили спам-атаку на его публикации, "празднуя" решение Новой Зеландии об экстрадиции бизнесмена в США.
Накануне власти Новой Зеландии приняли решение об экстрадиции в США немецко-финского предпринимателя Кима Доткома, который ранее попадал в поле внимания ФБР, в том числе был задержан по запросу бюро и обвинялся в рэкете, отмывании денег и мошенничестве. США требуют его выдачи из Новой Зеландии, где он проживает с 2010 года и продолжает судебную тяжбу против экстрадиции.
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"Израиль, Украина и ЦРУ управляют тремя крупнейшими бот-сетями на (платформе - ред.) X. Они спамят в ответах на мои публикации, чтобы отпраздновать решение об экстрадиции", - написал Дотком на своей странице.
Он добавил, что это делает его счастливым, поскольку это означает, что его контент их "чрезвычайно раздражает".
Ранее Дотком, комментируя решение властей Новой Зеландии о его экстрадиции в США, заявил, что у него есть план, и призвал свою аудиторию не волноваться.
Файлообменник Кима Доткома megaupload.com - один из крупнейших - был закрыт в США в 2012 году. В ответ на его закрытие хакерская группировка Anonymous на время вывела из строя сайты минюста США, ФБР и несколько ресурсов кинематографической и музыкальной индустрии, в том числе сайты компаний BMI и Universal Music.
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