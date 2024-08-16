https://ria.ru/20240816/dotkom-1966573387.html

Бизнесмен Дотком обвинил Украину, США и Израиль в спам-атаке

Бизнесмен Дотком обвинил Украину, США и Израиль в спам-атаке - РИА Новости, 16.08.2024

Бизнесмен Дотком обвинил Украину, США и Израиль в спам-атаке

Немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega, Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил соцсети X, что Украина, США и Израиль РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T12:46

2024-08-16T12:46

2024-08-16T12:46

в мире

сша

новая зеландия

украина

фбр

центральное разведывательное управление (цру)

израиль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966362980_0:25:2894:1652_1920x0_80_0_0_5a17478728abcfc38e43908f5655cfc5.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega, Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил соцсети X, что Украина, США и Израиль устроили спам-атаку на его публикации, "празднуя" решение Новой Зеландии об экстрадиции бизнесмена в США. Накануне власти Новой Зеландии приняли решение об экстрадиции в США немецко-финского предпринимателя Кима Доткома, который ранее попадал в поле внимания ФБР, в том числе был задержан по запросу бюро и обвинялся в рэкете, отмывании денег и мошенничестве. США требуют его выдачи из Новой Зеландии, где он проживает с 2010 года и продолжает судебную тяжбу против экстрадиции. "Израиль, Украина и ЦРУ управляют тремя крупнейшими бот-сетями на (платформе - ред.) X. Они спамят в ответах на мои публикации, чтобы отпраздновать решение об экстрадиции", - написал Дотком на своей странице. Он добавил, что это делает его счастливым, поскольку это означает, что его контент их "чрезвычайно раздражает". Ранее Дотком, комментируя решение властей Новой Зеландии о его экстрадиции в США, заявил, что у него есть план, и призвал свою аудиторию не волноваться. Файлообменник Кима Доткома megaupload.com - один из крупнейших - был закрыт в США в 2012 году. В ответ на его закрытие хакерская группировка Anonymous на время вывела из строя сайты минюста США, ФБР и несколько ресурсов кинематографической и музыкальной индустрии, в том числе сайты компаний BMI и Universal Music.

https://ria.ru/20240813/ukraina-1966035862.html

https://ria.ru/20240802/predprinimatel-1963639024.html

сша

новая зеландия

украина

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, новая зеландия, украина, фбр, центральное разведывательное управление (цру), израиль