Бизнесмен Дотком обвинил Украину, США и Израиль в спам-атаке
Дотком: Израиль, Украина и ЦРУ устроили спам-атаку в соцсети X
© AP Photo / New Zealand Herald/Mark MitchellКим Дотком
© AP Photo / New Zealand Herald/Mark Mitchell
Ким Дотком. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega, Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил соцсети X, что Украина, США и Израиль устроили спам-атаку на его публикации, "празднуя" решение Новой Зеландии об экстрадиции бизнесмена в США.
Накануне власти Новой Зеландии приняли решение об экстрадиции в США немецко-финского предпринимателя Кима Доткома, который ранее попадал в поле внимания ФБР, в том числе был задержан по запросу бюро и обвинялся в рэкете, отмывании денег и мошенничестве. США требуют его выдачи из Новой Зеландии, где он проживает с 2010 года и продолжает судебную тяжбу против экстрадиции.
"Израиль, Украина и ЦРУ управляют тремя крупнейшими бот-сетями на (платформе - ред.) X. Они спамят в ответах на мои публикации, чтобы отпраздновать решение об экстрадиции", - написал Дотком на своей странице.
Он добавил, что это делает его счастливым, поскольку это означает, что его контент их "чрезвычайно раздражает".
Ранее Дотком, комментируя решение властей Новой Зеландии о его экстрадиции в США, заявил, что у него есть план, и призвал свою аудиторию не волноваться.
Файлообменник Кима Доткома megaupload.com - один из крупнейших - был закрыт в США в 2012 году. В ответ на его закрытие хакерская группировка Anonymous на время вывела из строя сайты минюста США, ФБР и несколько ресурсов кинематографической и музыкальной индустрии, в том числе сайты компаний BMI и Universal Music.