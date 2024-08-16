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При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали два жилых дома

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали два жилых дома - РИА Новости, 16.08.2024

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали два жилых дома

Прямые попадания артиллерийских снарядов пришлись в два многоквартирных дома при сегодняшнем обстреле Донецка со стороны ВСУ, рассказал журналистам... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T20:44

2024-08-16T20:44

2024-08-16T20:44

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

россия

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происшествия

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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Прямые попадания артиллерийских снарядов пришлись в два многоквартирных дома при сегодняшнем обстреле Донецка со стороны ВСУ, рассказал журналистам представитель Следственного комитета России. "В результате осмотра обнаружены фрагменты и осколки от снаряда. Предположительно от 155-миллиметрового артиллерийского снаряда. Осколки и фрагменты будут изъяты в дальнейшем направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида снаряда. Кроме того, в ходе осмотра установлено, что было не менее двух прямых попаданий в многоквартирные жилые дома в Петровском районе. Повреждены фасады здания, а также частично разрушены квартиры", - сказал представитель СК РФ. Как передает корреспондент РИА Новости, в одной из девятиэтажек вследствие попадания снаряда образовалась сквозная дыра на втором этаже. Кроме этого обвалились сразу два перекрытия между этажами здания. "Все нормально, жив-здоров, кое-как выполз из дыма. В спальне все горит - я кое-как на "карачках" выполз. Как раз я в спальне находился, только секунду как вышел и... Есть Бог на свете", - рассказал владелец одной из разрушенных квартир. Еще один многоквартирный дом по улице Добровольской получил сразу два прямых попадания - один снаряд разбил угол крыши здания, еще один влетел в квартиру на шестом этаже третьего подъезда. Как сообщили очевидцы происшествия, в момент обстрела в квартире находилась несовершеннолетняя девочка, она не пострадала, так как находилась в коридоре. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 20 раз обстреляли территорию республики, выпустив 55 единиц различных боеприпасов. Повреждения получили три жилых домостроения.

https://ria.ru/20240816/pushilin-1966689028.html

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донецкая народная республика

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, донецк, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)