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При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали два жилых дома - РИА Новости, 16.08.2024
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20:44 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/donetsk-1966692027.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали два жилых дома
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали два жилых дома - РИА Новости, 16.08.2024
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали два жилых дома
Прямые попадания артиллерийских снарядов пришлись в два многоквартирных дома при сегодняшнем обстреле Донецка со стороны ВСУ, рассказал журналистам... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T20:44
2024-08-16T20:44
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
донецк
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Прямые попадания артиллерийских снарядов пришлись в два многоквартирных дома при сегодняшнем обстреле Донецка со стороны ВСУ, рассказал журналистам представитель Следственного комитета России. "В результате осмотра обнаружены фрагменты и осколки от снаряда. Предположительно от 155-миллиметрового артиллерийского снаряда. Осколки и фрагменты будут изъяты в дальнейшем направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида снаряда. Кроме того, в ходе осмотра установлено, что было не менее двух прямых попаданий в многоквартирные жилые дома в Петровском районе. Повреждены фасады здания, а также частично разрушены квартиры", - сказал представитель СК РФ. Как передает корреспондент РИА Новости, в одной из девятиэтажек вследствие попадания снаряда образовалась сквозная дыра на втором этаже. Кроме этого обвалились сразу два перекрытия между этажами здания. "Все нормально, жив-здоров, кое-как выполз из дыма. В спальне все горит - я кое-как на "карачках" выполз. Как раз я в спальне находился, только секунду как вышел и... Есть Бог на свете", - рассказал владелец одной из разрушенных квартир. Еще один многоквартирный дом по улице Добровольской получил сразу два прямых попадания - один снаряд разбил угол крыши здания, еще один влетел в квартиру на шестом этаже третьего подъезда. Как сообщили очевидцы происшествия, в момент обстрела в квартире находилась несовершеннолетняя девочка, она не пострадала, так как находилась в коридоре. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 20 раз обстреляли территорию республики, выпустив 55 единиц различных боеприпасов. Повреждения получили три жилых домостроения.
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, донецк, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецк, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали два жилых дома

СК: при обстреле Донецка со стороны ВСУ снаряды попали в два жилых дома

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Прямые попадания артиллерийских снарядов пришлись в два многоквартирных дома при сегодняшнем обстреле Донецка со стороны ВСУ, рассказал журналистам представитель Следственного комитета России.
"В результате осмотра обнаружены фрагменты и осколки от снаряда. Предположительно от 155-миллиметрового артиллерийского снаряда. Осколки и фрагменты будут изъяты в дальнейшем направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида снаряда. Кроме того, в ходе осмотра установлено, что было не менее двух прямых попаданий в многоквартирные жилые дома в Петровском районе. Повреждены фасады здания, а также частично разрушены квартиры", - сказал представитель СК РФ.
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Как передает корреспондент РИА Новости, в одной из девятиэтажек вследствие попадания снаряда образовалась сквозная дыра на втором этаже. Кроме этого обвалились сразу два перекрытия между этажами здания.
"Все нормально, жив-здоров, кое-как выполз из дыма. В спальне все горит - я кое-как на "карачках" выполз. Как раз я в спальне находился, только секунду как вышел и... Есть Бог на свете", - рассказал владелец одной из разрушенных квартир.
Еще один многоквартирный дом по улице Добровольской получил сразу два прямых попадания - один снаряд разбил угол крыши здания, еще один влетел в квартиру на шестом этаже третьего подъезда. Как сообщили очевидцы происшествия, в момент обстрела в квартире находилась несовершеннолетняя девочка, она не пострадала, так как находилась в коридоре.
По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 20 раз обстреляли территорию республики, выпустив 55 единиц различных боеприпасов. Повреждения получили три жилых домостроения.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссияДонецкПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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