Рейтинг@Mail.ru
В Донецке локализовали пожар в обстрелянном ВСУ гипермаркете - РИА Новости, 17.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:13 16.08.2024 (обновлено: 00:17 17.08.2024)
https://ria.ru/20240816/donetsk-1966688689.html
В Донецке локализовали пожар в обстрелянном ВСУ гипермаркете
В Донецке локализовали пожар в обстрелянном ВСУ гипермаркете - РИА Новости, 17.08.2024
В Донецке локализовали пожар в обстрелянном ВСУ гипермаркете
Разбор завалов после пожара из-за удара ВСУ по гипермаркету "Галактика" в Донецке продолжается, на данный момент погибших не найдено, здание полностью... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-16T20:13
2024-08-17T00:17
донецк
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
петровский район
денис пушилин
вооруженные силы украины
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966645876_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0c7ca59fe38f128c3145e8c28680fab6.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Разбор завалов после пожара из-за удара ВСУ по гипермаркету "Галактика" в Донецке продолжается, на данный момент погибших не найдено, здание полностью разрушено, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".ВСУ в пятницу ударили по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка, в результате начался сильный пожар. Согласно последним данным минздрава ДНР, число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка, где расположен гипермаркет, выросло до 11. По информации Пушилина, среди пострадавших подросток 2008 года рождения, который в настоящий момент находится в реанимации. В минздраве ДНР сообщают, что у большинства пострадавших минно-взрывные травмы и контузии."На данный момент пожар локализован, разбор завалов продолжается. На данный момент погибших в самом здании не обнаружено", - сказал Пушилин.По словам главы республики, здание полностью разрушено."Торговый центр уничтожен полностью. И здесь говорить о том, что он в какой-то степени может быть отремонтирован, не приходится", - подчеркнул Пушилин.
https://ria.ru/20240816/pushilin-1966689028.html
донецк
донецкая народная республика
петровский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966645876_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9f7bb6935da1d54614c2776b5a25712c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, донецкая народная республика, петровский район, денис пушилин, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Донецк, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
В Донецке локализовали пожар в обстрелянном ВСУ гипермаркете

Пушилин: подвергшийся обстрелу ВСУ ТЦ "Галактика" полностью уничтожен

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкГипермаркет "Галактика" после обстрела в Донецке
Гипермаркет Галактика после обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Гипермаркет "Галактика" после обстрела в Донецке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Разбор завалов после пожара из-за удара ВСУ по гипермаркету "Галактика" в Донецке продолжается, на данный момент погибших не найдено, здание полностью разрушено, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".
ВСУ в пятницу ударили по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка, в результате начался сильный пожар. Согласно последним данным минздрава ДНР, число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка, где расположен гипермаркет, выросло до 11. По информации Пушилина, среди пострадавших подросток 2008 года рождения, который в настоящий момент находится в реанимации. В минздраве ДНР сообщают, что у большинства пострадавших минно-взрывные травмы и контузии.
"На данный момент пожар локализован, разбор завалов продолжается. На данный момент погибших в самом здании не обнаружено", - сказал Пушилин.
По словам главы республики, здание полностью разрушено.
"Торговый центр уничтожен полностью. И здесь говорить о том, что он в какой-то степени может быть отремонтирован, не приходится", - подчеркнул Пушилин.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Пушилин связал участившие обстрелы в ДНР с неудачами ВСУ на фронте
Вчера, 20:16
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаПетровский районДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала