https://ria.ru/20240816/donetsk-1966688689.html

В Донецке локализовали пожар в обстрелянном ВСУ гипермаркете

В Донецке локализовали пожар в обстрелянном ВСУ гипермаркете - РИА Новости, 17.08.2024

В Донецке локализовали пожар в обстрелянном ВСУ гипермаркете

Разбор завалов после пожара из-за удара ВСУ по гипермаркету "Галактика" в Донецке продолжается, на данный момент погибших не найдено, здание полностью... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-16T20:13

2024-08-16T20:13

2024-08-17T00:17

донецк

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

петровский район

денис пушилин

вооруженные силы украины

россия

происшествия

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Разбор завалов после пожара из-за удара ВСУ по гипермаркету "Галактика" в Донецке продолжается, на данный момент погибших не найдено, здание полностью разрушено, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".ВСУ в пятницу ударили по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка, в результате начался сильный пожар. Согласно последним данным минздрава ДНР, число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка, где расположен гипермаркет, выросло до 11. По информации Пушилина, среди пострадавших подросток 2008 года рождения, который в настоящий момент находится в реанимации. В минздраве ДНР сообщают, что у большинства пострадавших минно-взрывные травмы и контузии."На данный момент пожар локализован, разбор завалов продолжается. На данный момент погибших в самом здании не обнаружено", - сказал Пушилин.По словам главы республики, здание полностью разрушено."Торговый центр уничтожен полностью. И здесь говорить о том, что он в какой-то степени может быть отремонтирован, не приходится", - подчеркнул Пушилин.

https://ria.ru/20240816/pushilin-1966689028.html

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донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, петровский район, денис пушилин, вооруженные силы украины, россия, происшествия