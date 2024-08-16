https://ria.ru/20240816/donetsk-1966639182.html

Над атакованным ВСУ гипермаркетом в Донецке сбили беспилотник

Над атакованным ВСУ гипермаркетом в Донецке сбили беспилотник - РИА Новости, 16.08.2024

Над атакованным ВСУ гипермаркетом в Донецке сбили беспилотник

Над горящим торговым центром "Галактика" в Петровском районе Донецка было зафиксировано несколько дронов ВСУ, которые пытались помешать работе пожарных и скорой РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T16:45

2024-08-16T16:45

2024-08-16T18:44

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ДОНЕЦК, 16 авг – РИА Новости. Над горящим торговым центром "Галактика" в Петровском районе Донецка было зафиксировано несколько дронов ВСУ, которые пытались помешать работе пожарных и скорой помощи в эвакуации мирных жителей внутри торгового центра, рассказал РИА Новости боец с позывным "Студент".ВСУ в пятницу ударили по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка, вследствие чего начался сильный пожар. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, его площадь превышает 10 тысяч квадратных метров. Согласно последним данным минздрава ДНР, число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка, где расположен гипермаркет, выросло до 11."Подразделением БПЛА был сбит, где там пожар, был сбит DJI Mavic… Был обнаружен дрон-разведчик, крыло-фурия, так называемое, которое здесь кружило, летало… С другой стороны подлетел DJI Mavic III. Был перехвачен и был сбит. Упал на парковку в те кусты. Там саперы его должны были досмотреть", - рассказал боец, который в составе специального подразделения прибыл на место пожара.По его словам, его подразделение оперативно отреагировало на ситуацию и прибыло на место с целью защиты пожарных и врачей скорой помощи на мотоциклах."Мы прибыли одними из первых, брали с собой спасательные рюкзаки, противогазы. И мы прибыли сюда до приезда скорых и пожарных, на мотоциклах. И взломали те задние двери, но из-за сильного жара мы не смогли проникнуть в помещение туда. И приняли решение, что будем охранять пожарных", - объяснил боец.Бойцы также помогали пожарным входить в горящее здание для того, чтобы ликвидировать пожар и спасти раненных."Дождались пожарных, показали им, повзламывали им, помогли двери, окна. С ними также одевали боевку, экипировка, с ними заходили, затаскивали рукава, чтобы тушить", - прокомментировал ситуацию "Студент".

https://ria.ru/20240816/podrostok-1966643081.html

https://ria.ru/20240816/donetsk-1966636789.html

https://ria.ru/20240816/donetsk-1966629343.html

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Украинский дрон сбит над гипермаркетом "Галактика" в Донецке Украинский дрон сбили над атакованным украинскими войсками гипермаркетом "Галактика" в Донецке, рассказал РИА Новости российский боец 2024-08-16T16:45 true PT0M47S

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донецк, вооруженные силы украины, петровский район, донецкая народная республика, россия, происшествия, вооруженные силы рф