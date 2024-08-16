https://ria.ru/20240816/donetsk-1966629343.html
После удара ВСУ по гипермаркету в Донецке возбудили дело о теракте
После удара ВСУ по гипермаркету в Донецке возбудили дело о теракте - РИА Новости, 16.08.2024
После удара ВСУ по гипермаркету в Донецке возбудили дело о теракте
Следственный комитет России возбудил дело о теракте после удара ВСУ по торговому центру в Донецке, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T16:09
2024-08-16T16:09
2024-08-16T16:12
донецк
россия
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
специальная военная операция на украине
петровский район
светлана петренко
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966594076_88:121:1222:759_1920x0_80_0_0_d3eb587c8d3f2868462884c84a9f796e.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил дело о теракте после удара ВСУ по торговому центру в Донецке, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.ВСУ в пятницу ударили по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка, вследствие чего начался сильный пожар - по данным главы ДНР Дениса Пушилина, площадью свыше 10 тысяч квадратных метров. Известно об 11 пострадавших."Украинскими вооруженными формированиями были нанесены удары по гражданским объектам в Донецке. В результате попадания боеприпаса в здание торгового центра "Галактика" в Петровском районе города возник пожар. Пострадали гражданские лица, находившиеся в торговом центре, им оказывается медицинская помощь. По данному факту Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ (теракт)", - сказала Петренко.Подчеркивается, что следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и лиц из числа украинских вооруженных формирований, причастных к этому преступлению.
https://ria.ru/20240816/donetsk-1966624951.html
донецк
россия
петровский район
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966594076_139:0:1259:840_1920x0_80_0_0_61a34b7fe43f9fb4caa5c143d1edcd43.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), петровский район, светлана петренко, донецкая народная республика
Донецк, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Светлана Петренко, Донецкая Народная Республика
После удара ВСУ по гипермаркету в Донецке возбудили дело о теракте
СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по донецкому гипермаркету "Галактика"