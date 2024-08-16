https://ria.ru/20240816/donetsk-1966629343.html

После удара ВСУ по гипермаркету в Донецке возбудили дело о теракте

После удара ВСУ по гипермаркету в Донецке возбудили дело о теракте - РИА Новости, 16.08.2024

После удара ВСУ по гипермаркету в Донецке возбудили дело о теракте

Следственный комитет России возбудил дело о теракте после удара ВСУ по торговому центру в Донецке, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T16:09

2024-08-16T16:09

2024-08-16T16:12

донецк

россия

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

специальная военная операция на украине

петровский район

светлана петренко

донецкая народная республика

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил дело о теракте после удара ВСУ по торговому центру в Донецке, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.ВСУ в пятницу ударили по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка, вследствие чего начался сильный пожар - по данным главы ДНР Дениса Пушилина, площадью свыше 10 тысяч квадратных метров. Известно об 11 пострадавших."Украинскими вооруженными формированиями были нанесены удары по гражданским объектам в Донецке. В результате попадания боеприпаса в здание торгового центра "Галактика" в Петровском районе города возник пожар. Пострадали гражданские лица, находившиеся в торговом центре, им оказывается медицинская помощь. По данному факту Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ (теракт)", - сказала Петренко.Подчеркивается, что следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и лиц из числа украинских вооруженных формирований, причастных к этому преступлению.

https://ria.ru/20240816/donetsk-1966624951.html

донецк

россия

петровский район

донецкая народная республика

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