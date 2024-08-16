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После удара ВСУ по гипермаркету в Донецке возбудили дело о теракте - РИА Новости, 16.08.2024
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16:09 16.08.2024 (обновлено: 16:12 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/donetsk-1966629343.html
После удара ВСУ по гипермаркету в Донецке возбудили дело о теракте
После удара ВСУ по гипермаркету в Донецке возбудили дело о теракте - РИА Новости, 16.08.2024
После удара ВСУ по гипермаркету в Донецке возбудили дело о теракте
Следственный комитет России возбудил дело о теракте после удара ВСУ по торговому центру в Донецке, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T16:09
2024-08-16T16:12
донецк
россия
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
специальная военная операция на украине
петровский район
светлана петренко
донецкая народная республика
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил дело о теракте после удара ВСУ по торговому центру в Донецке, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.ВСУ в пятницу ударили по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка, вследствие чего начался сильный пожар - по данным главы ДНР Дениса Пушилина, площадью свыше 10 тысяч квадратных метров. Известно об 11 пострадавших."Украинскими вооруженными формированиями были нанесены удары по гражданским объектам в Донецке. В результате попадания боеприпаса в здание торгового центра "Галактика" в Петровском районе города возник пожар. Пострадали гражданские лица, находившиеся в торговом центре, им оказывается медицинская помощь. По данному факту Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ (теракт)", - сказала Петренко.Подчеркивается, что следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и лиц из числа украинских вооруженных формирований, причастных к этому преступлению.
https://ria.ru/20240816/donetsk-1966624951.html
донецк
россия
петровский район
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донецк, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), петровский район, светлана петренко, донецкая народная республика
Донецк, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Светлана Петренко, Донецкая Народная Республика
После удара ВСУ по гипермаркету в Донецке возбудили дело о теракте

СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по донецкому гипермаркету "Галактика"

© Кадр видео из соцсетейУдар ВСУ по гипермаркету "Галактика" в Донецке
Удар ВСУ по гипермаркету Галактика в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Кадр видео из соцсетей
Удар ВСУ по гипермаркету "Галактика" в Донецке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил дело о теракте после удара ВСУ по торговому центру в Донецке, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
ВСУ в пятницу ударили по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка, вследствие чего начался сильный пожар - по данным главы ДНР Дениса Пушилина, площадью свыше 10 тысяч квадратных метров. Известно об 11 пострадавших.
"Украинскими вооруженными формированиями были нанесены удары по гражданским объектам в Донецке. В результате попадания боеприпаса в здание торгового центра "Галактика" в Петровском районе города возник пожар. Пострадали гражданские лица, находившиеся в торговом центре, им оказывается медицинская помощь. По данному факту Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ (теракт)", - сказала Петренко.
Подчеркивается, что следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и лиц из числа украинских вооруженных формирований, причастных к этому преступлению.
Удар ВСУ по гипермаркету Галактика в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
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Вчера, 15:53
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкРоссияВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Петровский районСветлана ПетренкоДонецкая Народная Республика
 
 
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