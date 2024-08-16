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Доброволец рассказал об отношении к экс-солдатам ВСУ, воюющим против Киева - РИА Новости, 16.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:16 16.08.2024 (обновлено: 11:21 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/dobrovolets-1966547402.html
Доброволец рассказал об отношении к экс-солдатам ВСУ, воюющим против Киева
Доброволец рассказал об отношении к экс-солдатам ВСУ, воюющим против Киева - РИА Новости, 16.08.2024
Доброволец рассказал об отношении к экс-солдатам ВСУ, воюющим против Киева
Российский доброволец с позывным "Шаман", участвующий в совместных тренировках с экс-военнослужащими ВСУ, вступившими в отряд имени Максима Кривоноса, заявил... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T11:16
2024-08-16T11:21
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 16 авг - РИА Новости. Российский доброволец с позывным "Шаман", участвующий в совместных тренировках с экс-военнослужащими ВСУ, вступившими в отряд имени Максима Кривоноса, заявил РИА Новости, что его не волнует их прошлое, если они выступили против властей Украины. Ранее РИА Новости сообщали, что в зоне спецоперации прошла совместная тренировка российских добровольцев и экс-военнослужащих ВСУ, вступивших в отряд имени Максима Кривоноса. "Меня в принципе не волнует бэкграунд человека, если мы с ним в одном окопе - для меня это достаточно, а так ребята все здравые, все интересующиеся, так что абсолютно никаких противоречий не возникает. Потому что, я думаю, что, если люди такой шаг совершили, в целом понимают, что обратного пути им точно нет", - сказал "Шаман". Добровольческий отряд имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.
https://ria.ru/20240816/zelenskiy-1966470343.html
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украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины
Доброволец рассказал об отношении к экс-солдатам ВСУ, воюющим против Киева

Доброволец "Шаман": не волнует прошлое экс-военных ВСУ, если они против Киева

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 16 авг - РИА Новости. Российский доброволец с позывным "Шаман", участвующий в совместных тренировках с экс-военнослужащими ВСУ, вступившими в отряд имени Максима Кривоноса, заявил РИА Новости, что его не волнует их прошлое, если они выступили против властей Украины.
Ранее РИА Новости сообщали, что в зоне спецоперации прошла совместная тренировка российских добровольцев и экс-военнослужащих ВСУ, вступивших в отряд имени Максима Кривоноса.
"Меня в принципе не волнует бэкграунд человека, если мы с ним в одном окопе - для меня это достаточно, а так ребята все здравые, все интересующиеся, так что абсолютно никаких противоречий не возникает. Потому что, я думаю, что, если люди такой шаг совершили, в целом понимают, что обратного пути им точно нет", - сказал "Шаман".
Добровольческий отряд имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
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