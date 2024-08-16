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В ДТП в Челябинске пострадали пять человек, среди них мог быть депутат - РИА Новости, 16.08.2024
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10:51 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/cheljabinsk-1966542366.html
В ДТП в Челябинске пострадали пять человек, среди них мог быть депутат
В ДТП в Челябинске пострадали пять человек, среди них мог быть депутат - РИА Новости, 16.08.2024
В ДТП в Челябинске пострадали пять человек, среди них мог быть депутат
Автомобиль JAC и Renault Kaptur столкнулись в Челябинске в четверг вечером, пострадали пять человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД России по... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T10:51
2024-08-16T10:51
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 авг – РИА Новости. Автомобиль JAC и Renault Kaptur столкнулись в Челябинске в четверг вечером, пострадали пять человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД России по Челябинску. По данным местных СМИ, в ДТП пострадал депутат законодательного собрания региона Дмитрий Клеутин – он находился в автомобиле JAC. "Госавтоинспекция Челябинска устанавливает обстоятельства ДТП, произошедшего 15 августа в 19.50 (17.50 мск) около дома 33 по пр. Ленина. По предварительным данным, произошло столкновение автомобилей JAC и Renault Kaptur под управлением водителей 1983 и 1984 годов рождения", - говорится в сообщении. В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Renault Kaptur - женщина 1984 года рождения, а также мужчина, водитель автомобиля JAC, и три его пассажира, уточняется в сообщении. В пресс-службе законодательного собрания региона РИА Новости не смогли прояснить, пострадал ли в ДТП депутат. По данным сайта заксобрания, Дмитрий Клеутин избран депутатом 13 сентября 2020 года, является первым заместителем председателя комитета по экономической политике и предпринимательству и заместителем председателя комитета по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.
https://ria.ru/20240805/dtp-1964280406.html
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происшествия, челябинск, россия, renault s.a, гибдд мвд рф, renault logan, renault clio
Происшествия, Челябинск, Россия, Renault S.A, ГИБДД МВД РФ, Renault Logan, Renault Clio
В ДТП в Челябинске пострадали пять человек, среди них мог быть депутат

В ДТП в Челябинске пострадали пять человек, среди них мог быть депутат Клеутин

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 авг – РИА Новости. Автомобиль JAC и Renault Kaptur столкнулись в Челябинске в четверг вечером, пострадали пять человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД России по Челябинску.
По данным местных СМИ, в ДТП пострадал депутат законодательного собрания региона Дмитрий Клеутин – он находился в автомобиле JAC.
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"Госавтоинспекция Челябинска устанавливает обстоятельства ДТП, произошедшего 15 августа в 19.50 (17.50 мск) около дома 33 по пр. Ленина. По предварительным данным, произошло столкновение автомобилей JAC и Renault Kaptur под управлением водителей 1983 и 1984 годов рождения", - говорится в сообщении.
В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Renault Kaptur - женщина 1984 года рождения, а также мужчина, водитель автомобиля JAC, и три его пассажира, уточняется в сообщении.
В пресс-службе законодательного собрания региона РИА Новости не смогли прояснить, пострадал ли в ДТП депутат.
По данным сайта заксобрания, Дмитрий Клеутин избран депутатом 13 сентября 2020 года, является первым заместителем председателя комитета по экономической политике и предпринимательству и заместителем председателя комитета по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.
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