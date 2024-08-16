https://ria.ru/20240816/broker-1966573831.html

Один из российских брокеров запустил торговлю в нерабочие дни

Один из российских брокеров запустил торговлю в нерабочие дни - РИА Новости, 16.08.2024

Один из российских брокеров запустил торговлю в нерабочие дни

Розничный брокер ВТБ запустил торговлю в выходные и праздничные дни с 10:00 до 19:00 по московскому времени, торговать можно и на брокерском счете, и на... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T12:47

2024-08-16T12:47

2024-08-16T12:47

россия

втб (банк)

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Розничный брокер ВТБ запустил торговлю в выходные и праздничные дни с 10:00 до 19:00 по московскому времени, торговать можно и на брокерском счете, и на индивидуальный инвестиционный счет, сообщает пресс-служба банка. Торги в нерабочие дни проходят по принципу "лучшая цена по рынку". Сейчас доступна торговля паями одного из биржевых фондов. Расчеты по сделкам проводятся в первый рабочий день после выходных и праздников. Также в выходные и праздничные дни с 7:00 до 18:30 по московскому времени можно выводить собственные денежные средства с брокерского счета на счет в банке в разных валютах, говорится в сообщении. "Думаю, торговля в выходные и праздники будет особенно интересна тем инвесторам, кто занят на работе и не успевает совершать сделки в течение рабочего дня или же для кого важно вдумчиво подходить к процессу инвестирования", – отметил руководитель департамента брокерского обслуживания банка Андрей Яцков, слова которого привели в пресс-службе.

https://ria.ru/20240722/klienty-1961247329.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, втб (банк)