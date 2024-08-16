https://ria.ru/20240816/broker-1966573831.html
Один из российских брокеров запустил торговлю в нерабочие дни
Один из российских брокеров запустил торговлю в нерабочие дни - РИА Новости, 16.08.2024
Один из российских брокеров запустил торговлю в нерабочие дни
Розничный брокер ВТБ запустил торговлю в выходные и праздничные дни с 10:00 до 19:00 по московскому времени, торговать можно и на брокерском счете, и на... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T12:47
2024-08-16T12:47
2024-08-16T12:47
россия
втб (банк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4159b1a5e04cab3812ff18c9e612adc1.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Розничный брокер ВТБ запустил торговлю в выходные и праздничные дни с 10:00 до 19:00 по московскому времени, торговать можно и на брокерском счете, и на индивидуальный инвестиционный счет, сообщает пресс-служба банка. Торги в нерабочие дни проходят по принципу "лучшая цена по рынку". Сейчас доступна торговля паями одного из биржевых фондов. Расчеты по сделкам проводятся в первый рабочий день после выходных и праздников. Также в выходные и праздничные дни с 7:00 до 18:30 по московскому времени можно выводить собственные денежные средства с брокерского счета на счет в банке в разных валютах, говорится в сообщении. "Думаю, торговля в выходные и праздники будет особенно интересна тем инвесторам, кто занят на работе и не успевает совершать сделки в течение рабочего дня или же для кого важно вдумчиво подходить к процессу инвестирования", – отметил руководитель департамента брокерского обслуживания банка Андрей Яцков, слова которого привели в пресс-службе.
https://ria.ru/20240722/klienty-1961247329.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a3f547ee43de9296d908dd0bc866a4e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, втб (банк)
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Розничный брокер ВТБ запустил торговлю в выходные и праздничные дни с 10:00 до 19:00 по московскому времени, торговать можно и на брокерском счете, и на индивидуальный инвестиционный счет, сообщает пресс-служба банка.
Торги в нерабочие дни проходят по принципу "лучшая цена по рынку". Сейчас доступна торговля паями одного из биржевых фондов. Расчеты по сделкам проводятся в первый рабочий день после выходных и праздников. Также в выходные и праздничные дни с 7:00 до 18:30 по московскому времени можно выводить собственные денежные средства с брокерского счета на счет в банке в разных валютах, говорится в сообщении.
"Думаю, торговля в выходные и праздники будет особенно интересна тем инвесторам, кто занят на работе и не успевает совершать сделки в течение рабочего дня или же для кого важно вдумчиво подходить к процессу инвестирования", – отметил руководитель департамента брокерского обслуживания банка Андрей Яцков, слова которого привели в пресс-службе.