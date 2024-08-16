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Один из российских брокеров запустил торговлю в нерабочие дни - РИА Новости, 16.08.2024
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12:47 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/broker-1966573831.html
Один из российских брокеров запустил торговлю в нерабочие дни
Один из российских брокеров запустил торговлю в нерабочие дни - РИА Новости, 16.08.2024
Один из российских брокеров запустил торговлю в нерабочие дни
Розничный брокер ВТБ запустил торговлю в выходные и праздничные дни с 10:00 до 19:00 по московскому времени, торговать можно и на брокерском счете, и на... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T12:47
2024-08-16T12:47
россия
втб (банк)
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Розничный брокер ВТБ запустил торговлю в выходные и праздничные дни с 10:00 до 19:00 по московскому времени, торговать можно и на брокерском счете, и на индивидуальный инвестиционный счет, сообщает пресс-служба банка. Торги в нерабочие дни проходят по принципу "лучшая цена по рынку". Сейчас доступна торговля паями одного из биржевых фондов. Расчеты по сделкам проводятся в первый рабочий день после выходных и праздников. Также в выходные и праздничные дни с 7:00 до 18:30 по московскому времени можно выводить собственные денежные средства с брокерского счета на счет в банке в разных валютах, говорится в сообщении. "Думаю, торговля в выходные и праздники будет особенно интересна тем инвесторам, кто занят на работе и не успевает совершать сделки в течение рабочего дня или же для кого важно вдумчиво подходить к процессу инвестирования", – отметил руководитель департамента брокерского обслуживания банка Андрей Яцков, слова которого привели в пресс-службе.
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россия, втб (банк)
Россия, ВТБ (банк)

Один из российских брокеров запустил торговлю в нерабочие дни

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Розничный брокер ВТБ запустил торговлю в выходные и праздничные дни с 10:00 до 19:00 по московскому времени, торговать можно и на брокерском счете, и на индивидуальный инвестиционный счет, сообщает пресс-служба банка.
Торги в нерабочие дни проходят по принципу "лучшая цена по рынку". Сейчас доступна торговля паями одного из биржевых фондов. Расчеты по сделкам проводятся в первый рабочий день после выходных и праздников. Также в выходные и праздничные дни с 7:00 до 18:30 по московскому времени можно выводить собственные денежные средства с брокерского счета на счет в банке в разных валютах, говорится в сообщении.
"Думаю, торговля в выходные и праздники будет особенно интересна тем инвесторам, кто занят на работе и не успевает совершать сделки в течение рабочего дня или же для кого важно вдумчиво подходить к процессу инвестирования", – отметил руководитель департамента брокерского обслуживания банка Андрей Яцков, слова которого привели в пресс-службе.
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