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Жители Британии устали от "украинского сюжета", сообщил российский посол - РИА Новости, 16.08.2024
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07:02 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/britantsy-1966519333.html
Жители Британии устали от "украинского сюжета", сообщил российский посол
Жители Британии устали от "украинского сюжета", сообщил российский посол - РИА Новости, 16.08.2024
Жители Британии устали от "украинского сюжета", сообщил российский посол
Жители Великобритании устали от постоянного педалирования "украинского сюжета", однако всё ещё остаются под влиянием этой риторики, активно продвигаемой... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T07:02
2024-08-16T07:02
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великобритания
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Жители Великобритании устали от постоянного педалирования "украинского сюжета", однако всё ещё остаются под влиянием этой риторики, активно продвигаемой властями и местными СМИ, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Лондоне Андрей Келин. "Даже здесь многие признают, что местные жители устали от постоянного педалирования "украинского сюжета". Но в целом остаются под влиянием риторики здешнего истеблишмента и обслуживающих его СМИ в условиях, когда доступ к достоверным источникам информации о нашей стране британскими властями, по сути, закрыт", - сказал дипломат. Посол указал на то, что для формирования образа "российской угрозы" власти Великобритании зачастую используют выдумки не только о конфликте на Украине, но и о более насущных для населения сюжетах, касающихся их собственной безопасности и благополучия. "Безосновательно обвиняют Россию во вмешательстве во внутренние процессы Соединенного Королевства, шпионаже, саботаже, хакерских атаках, в том числе на систему здравоохранения. Появились обвинения даже в антииммигрантских волнениях, происходящих в последние недели в ряде городов Великобритании", - пояснил Келин. Ранее ряд британских СМИ утверждал, что к разжиганию протестов, вспыхнувших в Британии после нападения на детей в английском Саутпорте, якобы причастна Россия. Посольство РФ в Лондоне отвергло все подобные обвинения. На Западе и в западных СМИ часто звучат обвинения в адрес РФ. Доказательств при этом никаких не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы и не подтверждаются, как это, например, было с темой якобы вмешательства в выборы в США. В РФ подобные заявления отвергают и называют голословными. Так было и с тиражируемыми в западных СМИ утверждениями об исходящей от российских рыбаков угрозе для Дании - утверждалось, что продление соглашения о рыболовстве между Россией и Фарерскими островами якобы позволит Москве "шпионить за Западом через эту территорию". Эти вбросы, как позднее заявляла РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, были направлены на разрушение отношений между Москвой и Торсхавном, она назвала их частью кампании Запада против России.
https://ria.ru/20240816/britaniya-1966512642.html
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россия, великобритания, лондон, андрей келин, мария захарова, в мире
Россия, Великобритания, Лондон, Андрей Келин, Мария Захарова, В мире
Жители Британии устали от "украинского сюжета", сообщил российский посол

Посол России в Британии Келин: жители страны устали от украинского сюжета

© AP Photo / Matt DunhamПрохожие в Лондоне
Прохожие в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© AP Photo / Matt Dunham
Прохожие в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Жители Великобритании устали от постоянного педалирования "украинского сюжета", однако всё ещё остаются под влиянием этой риторики, активно продвигаемой властями и местными СМИ, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
"Даже здесь многие признают, что местные жители устали от постоянного педалирования "украинского сюжета". Но в целом остаются под влиянием риторики здешнего истеблишмента и обслуживающих его СМИ в условиях, когда доступ к достоверным источникам информации о нашей стране британскими властями, по сути, закрыт", - сказал дипломат.
Флаги Великобритании и ЕС - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Посол в Британии оценил готовность новых властей к диалогу с Россией
Вчера, 03:34
Посол указал на то, что для формирования образа "российской угрозы" власти Великобритании зачастую используют выдумки не только о конфликте на Украине, но и о более насущных для населения сюжетах, касающихся их собственной безопасности и благополучия.
"Безосновательно обвиняют Россию во вмешательстве во внутренние процессы Соединенного Королевства, шпионаже, саботаже, хакерских атаках, в том числе на систему здравоохранения. Появились обвинения даже в антииммигрантских волнениях, происходящих в последние недели в ряде городов Великобритании", - пояснил Келин.
Ранее ряд британских СМИ утверждал, что к разжиганию протестов, вспыхнувших в Британии после нападения на детей в английском Саутпорте, якобы причастна Россия. Посольство РФ в Лондоне отвергло все подобные обвинения.
На Западе и в западных СМИ часто звучат обвинения в адрес РФ. Доказательств при этом никаких не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы и не подтверждаются, как это, например, было с темой якобы вмешательства в выборы в США. В РФ подобные заявления отвергают и называют голословными. Так было и с тиражируемыми в западных СМИ утверждениями об исходящей от российских рыбаков угрозе для Дании - утверждалось, что продление соглашения о рыболовстве между Россией и Фарерскими островами якобы позволит Москве "шпионить за Западом через эту территорию". Эти вбросы, как позднее заявляла РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, были направлены на разрушение отношений между Москвой и Торсхавном, она назвала их частью кампании Запада против России.
Прохожие возле Тауэрского моста - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Британская общественность сомневается в целях помощи Киеву, сообщил посол
Вчера, 06:39
 
РоссияВеликобританияЛондонАндрей КелинМария ЗахароваВ мире
 
 
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