https://ria.ru/20240816/britantsy-1966519333.html

Жители Британии устали от "украинского сюжета", сообщил российский посол

Жители Британии устали от "украинского сюжета", сообщил российский посол - РИА Новости, 16.08.2024

Жители Британии устали от "украинского сюжета", сообщил российский посол

Жители Великобритании устали от постоянного педалирования "украинского сюжета", однако всё ещё остаются под влиянием этой риторики, активно продвигаемой... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T07:02

2024-08-16T07:02

2024-08-16T07:02

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Жители Великобритании устали от постоянного педалирования "украинского сюжета", однако всё ещё остаются под влиянием этой риторики, активно продвигаемой властями и местными СМИ, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Лондоне Андрей Келин. "Даже здесь многие признают, что местные жители устали от постоянного педалирования "украинского сюжета". Но в целом остаются под влиянием риторики здешнего истеблишмента и обслуживающих его СМИ в условиях, когда доступ к достоверным источникам информации о нашей стране британскими властями, по сути, закрыт", - сказал дипломат. Посол указал на то, что для формирования образа "российской угрозы" власти Великобритании зачастую используют выдумки не только о конфликте на Украине, но и о более насущных для населения сюжетах, касающихся их собственной безопасности и благополучия. "Безосновательно обвиняют Россию во вмешательстве во внутренние процессы Соединенного Королевства, шпионаже, саботаже, хакерских атаках, в том числе на систему здравоохранения. Появились обвинения даже в антииммигрантских волнениях, происходящих в последние недели в ряде городов Великобритании", - пояснил Келин. Ранее ряд британских СМИ утверждал, что к разжиганию протестов, вспыхнувших в Британии после нападения на детей в английском Саутпорте, якобы причастна Россия. Посольство РФ в Лондоне отвергло все подобные обвинения. На Западе и в западных СМИ часто звучат обвинения в адрес РФ. Доказательств при этом никаких не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы и не подтверждаются, как это, например, было с темой якобы вмешательства в выборы в США. В РФ подобные заявления отвергают и называют голословными. Так было и с тиражируемыми в западных СМИ утверждениями об исходящей от российских рыбаков угрозе для Дании - утверждалось, что продление соглашения о рыболовстве между Россией и Фарерскими островами якобы позволит Москве "шпионить за Западом через эту территорию". Эти вбросы, как позднее заявляла РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, были направлены на разрушение отношений между Москвой и Торсхавном, она назвала их частью кампании Запада против России.

https://ria.ru/20240816/britaniya-1966512642.html

https://ria.ru/20240816/britaniya-1966518294.html

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великобритания

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россия, великобритания, лондон, андрей келин, мария захарова, в мире