https://ria.ru/20240816/britaniya-1966518294.html

Британская общественность сомневается в целях помощи Киеву, сообщил посол

Британская общественность сомневается в целях помощи Киеву, сообщил посол - РИА Новости, 16.08.2024

Британская общественность сомневается в целях помощи Киеву, сообщил посол

Общественность в Великобритании уже ставит под сомнение целесообразность продолжения поддержки Украины, однако британские власти не хотят терять лицо перед... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T06:39

2024-08-16T06:39

2024-08-16T06:39

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Общественность в Великобритании уже ставит под сомнение целесообразность продолжения поддержки Украины, однако британские власти не хотят терять лицо перед западными партнерами, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Лондоне Андрей Келин. "Целесообразность продолжения финансирования затратных внешнеполитических авантюр уже ставится общественностью под вопрос. Однако и сдавать назад, теряя лицо перед западными партнерами, лейбористам не с руки", - заявил глава российской дипмиссии. По словам Келина, пришедшие к власти лейбористы "с первых же дней" принялись доказывать, что от них не стоить ждать смены позиции по Украине. Ранее новое правительство лейбористов вслед за предшественниками взяло на себя обязательство ежегодно выделять 3 миллиарда фунтов стерлингов на военную поддержку Киева. По данным британского минобороны, общая сумма военной помощи, уже предоставленной Украине, составляет 7,6 миллиарда фунтов стерлингов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240814/britaniya-1966076541.html

https://ria.ru/20240814/posol-1966062523.html

украина

киев

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украина, киев, россия, андрей келин, сергей лавров, нато, в мире