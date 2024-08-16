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Молдавский оппозиционер Боля заявил, что за ним следят спецслужбы

Молдавский оппозиционер Боля заявил, что за ним следят спецслужбы - РИА Новости, 16.08.2024

Молдавский оппозиционер Боля заявил, что за ним следят спецслужбы

Выдвинутый кандидатом в президенты Молдавии от оппозиционного блока "Победа" депутат парламента Василий Боля заявил, что молдавские спецслужбы следят за ним и... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T18:19

2024-08-16T18:19

2024-08-16T18:19

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Выдвинутый кандидатом в президенты Молдавии от оппозиционного блока "Победа" депутат парламента Василий Боля заявил, что молдавские спецслужбы следят за ним и его семьей в поисках компромата. "Я знаю, что определенные спецслужбы, органы разные в нашей стране ведут слежку за мной и за членами моей семьи, пытаются найти какой-то компромат или что-то в этом роде", - сказал Боля в пятницу в эфире канала "Россия 24". При этом участвующим в этой деятельности политик посоветовал "не тратить народные деньги на всякую ерунду". Молдавский оппозиционный блок "Победа" определился с кандидатом в президенты в начале августа: им стал один из лидеров партии "Возрождение", депутат молдавского парламента Василий Боля. Инициатива о его выдвижении принадлежит лидеру блока "Победа" Илану Шору. Выборы президента Молдавии назначены на 20 октября, президент Майя Санду уже заявила о намерении баллотироваться на второй срок. В тот же день состоится референдум, на котором граждане смогут высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и сотрудничество с Россией, на котором объявили о создании блока "Победа". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Против руководства нового блока были введены санкции со стороны США. С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политформирований, включая партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240816/shor-1966599034.html

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